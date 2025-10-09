Theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ 10-10, quy định bắt buộc thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp kinh doanh vàng (bao gồm vàng miếng, vàng nhẫn và trang sức) khi thực hiện giao dịch mua/bán có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày với một khách hàng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải công khai giá mua bán, lưu trữ thông tin khách hàng (bao gồm thông tin căn cước công dân và mã số thuế), giá trị giao dịch, đồng thời kết nối và cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Người dân giao dịch tại một cửa hàng PNJ

Để đáp ứng quy định mới, ngày 9-10, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã phát đi thông báo về quy định thanh toán mới cho các giao dịch mua bán vàng. Cụ thể, từ ngày 10-10, các giao dịch mua/bán vàng (bao gồm vàng miếng, vàng nhẫn và trang sức) tại PNJ có giá trị dưới 20 triệu đồng/ngày, khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trong khi các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên/ngày bắt buộc phải thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản thanh toán của khách hàng đến tài khoản của PNJ.

Giá trị giao dịch được tính dựa trên tổng giao dịch của một khách hàng trong một ngày (không tính riêng từng lần mua/bán để tránh chia nhỏ giao dịch).

PNJ cho biết quy định này được áp dụng nhằm bảo đảm tính minh bạch, công khai trong giao dịch, xác thực thông tin khách hàng, đồng thời góp phần phòng chống rửa tiền và trốn thuế theo yêu cầu của Chính phủ. Công ty khẳng định quy định không tạo thêm gánh nặng cho khách hàng vì việc xác thực đã được thực hiện qua hệ thống ngân hàng.

Theo đó, khách hàng cần cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn. PNJ sẽ hỗ trợ kiểm tra và xác nhận chuyển khoản ngay tại quầy để hoàn tất giao dịch nhanh chóng.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, AJC, nhiều ngân hàng thương mại và một số tiệm vàng tại TP HCM cũng thông báo rằng từ ngày 10-10, các giao dịch vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải được thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.



