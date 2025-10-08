Cuối ngày 8-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng nhanh theo thế giới

Cuối ngày 8-10, các doanh nghiệp tiếp tục niêm yết giá vàng lên mức cao mới. Công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,1 triệu đồng mỗi lượng so với sáng nay.

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng tăng gần 2 triệu đồng. Trong khoảng 1 tuần qua, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng tổng cộng 4,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất của giá vàng miếng từ trước tới nay.

Cùng đà đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng so với sáng nay. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng nhẫn cũng tăng khoảng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tiếp đi lên theo đà tăng rất mạnh của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, chiều tối nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng tiếp tục leo lên những mốc cao mới khi vượt mọi dự báo – 4.036 USD/ounce. Mỗi ounce vàng đã tăng 36 USD/ounce so với phiên sáng.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp vào chiều nay

Trong phiên, có thời điểm giá vàng leo lên tới 4.049 USD/ounce – mốc cao nhất từ trước tới nay. Chỉ trong thời gian ngắn, giá vàng liên tục đi lên, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 128,4 triệu đồng/lượng.

Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá vàng tháng 12-2026 từ 4.300 USD lên 4.900 USD/ounce. Ngân hàng đầu tư này kỳ vọng mức tăng trưởng bổ sung này sẽ được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ từ các quỹ ETF và hoạt động mua ròng liên tục của các ngân hàng trung ương. Ở chiều ngược lại, xuất hiện khuyến cáo giá vàng đã có chuỗi tăng nóng nhiều tháng qua và có thể đảo chiều khi áp lực chốt lời gia tăng. Chuyên gia của Bank of America cho rằng vàng đã đạt được phần lớn dư địa tăng giá mà giới đầu tư kỳ vọng từ đầu năm. Các chỉ báo kỹ thuật trên nhiều khung thời gian đều đang phát tín hiệu cảnh báo tình trạng "quá mua" khi giá tiến gần mốc 4.000 USD/ounce, và có thể bước vào nhịp điều chỉnh giảm.







