Lao động

Quy định mới về trợ cấp ốm đau cho người lao động

D.Thu

(NLĐO) - Người lao động tham gia BHXH được hướng dẫn chi tiết về trình tự, hồ sơ và thời hạn giải quyết để hưởng trợ cấp ốm đau.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết quyết định 863 của Bộ Nội vụ đã công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ một số thủ tục trong lĩnh vực BHXH, trong đó quy định về thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau được hướng dẫn cụ thể.

Quy định mới về trợ cấp ốm đau cho người lao động- Ảnh 1.

Người lao động được hưởng trợ cấp ốm đau trong một số trường hợp. Ảnh minh hoạ

Thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau

Theo đó, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định cho người sử dụng lao động. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau kèm theo hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục có thể thực hiện trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính.

Hồ sơ gồm giấy ra viện, tóm tắt bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy tờ chứng minh điều trị nội trú hoặc ngoại trú, danh sách nghỉ việc do doanh nghiệp lập.

Với trường hợp khám chữa bệnh ở nước ngoài, hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự trừ khi điều ước quốc tế có quy định khác. Thời hạn giải quyết tối đa 7 ngày làm việc.

Đối tượng áp dụng là người lao động Việt Nam, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người sử dụng lao động. Kết quả là danh sách giải quyết trợ cấp ốm đau, không thu lệ phí.

Quy định trợ cấp ốm đau cho cha mẹ khi con bị bệnh

Người lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ khi điều trị bệnh, tai nạn ngoài phạm vi lao động; tai nạn trên đường đi làm – về nhà theo lộ trình hợp lý; điều trị tái phát do tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; hiến ghép mô bộ phận cơ thể hoặc chăm sóc con dưới 7 tuổi ốm đau.

Quy định mới về trợ cấp ốm đau cho người lao động- Ảnh 2.

Khi con ốm, cha mẹ sẽ được nghỉ phép và hưởng chế độ nghỉ chăm sóc con theo quy định

Thời gian hưởng khi chăm sóc con ốm đau (đối với mỗi con) của người lao động có con dưới 3 tuổi tối đa 20 ngày/năm; con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi nghỉ tối đa 15 ngày/năm.

Nếu cả hai cùng tham gia BHXH bắt buộc, mỗi người đều có thể nghỉ nhưng không vượt quá thời gian tối đa quy định cho từng con. Trường hợp có từ hai con dưới 7 tuổi cùng ốm, thời gian hưởng chế độ tính theo số ngày thực tế nghỉ chăm sóc con.

Tuy nhiên, người lao động không được hưởng chế độ nếu tự gây thương tích, sử dụng ma túy trái phép, trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hoặc trùng với thời gian nghỉ theo chế độ khác như nghỉ thai sản, nghỉ hưởng nguyên lương.


Tin liên quan

Không có lương hưu, người 75 tuổi trở lên được trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng

Không có lương hưu, người 75 tuổi trở lên được trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng

(NLĐO) - Người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ được trợ cấp 500.000 đồng/tháng; với hộ nghèo, cận nghèo, chỉ cần từ 70 tuổi là đủ điều kiện.

Nhận lương hưu, trợ cấp qua ATM có phải đóng thuế?

(NLĐO) - BHXH Việt Nam khẳng định lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH hằng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nhiều thay đổi về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

(NLĐO) – Từ ngày 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điều chỉnh quan trọng liên quan đến chế độ trợ cấp thất nghiệp

quy định mới trợ cấp trợ cấp ốm đau thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau BHXH bảo hiểm xã hội người lao động
