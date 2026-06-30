Quy định mới về trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Điểm mới quan trọng của Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT là hoàn thiện mô hình quản trị trường phổ thông tư thục theo hướng phân định rõ vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của các chủ thể trong nhà trường. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện quyền của chủ sở hữu; hội đồng trường thực hiện chức năng quản trị, quyết nghị các vấn đề quan trọng của nhà trường; hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lí, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

So với Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT, quy định mới giúp làm rõ ranh giới giữa quyền sở hữu, quyền quản trị và quyền điều hành, khắc phục tình trạng chồng chéo trong tổ chức quản lí, nâng cao hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình của từng chủ thể

Thông tư mới quy định đầy đủ hơn về vị trí pháp lí, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng trường. Đồng thời bổ sung cơ chế phối hợp giữa hội đồng trường, hiệu trưởng và nhà đầu tư.

Hội đồng trường được xác định là thiết chế quản trị, tập trung vào hoạch định chiến lược phát triển, quyết nghị các vấn đề quan trọng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường.

Một thay đổi đáng chú ý là Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT không quy định bắt buộc thành lập Ban kiểm soát như quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT trước đây, mà thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp với điều kiện của từng nhà trường.

Nhà trường có thể giao bộ phận hoặc cá nhân phù hợp thực hiện chức năng kiểm soát việc quản lí tài chính, tài sản, giám sát việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, bảo đảm tính độc lập, khách quan nhưng không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới. Quy định này phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và giảm chi phí tuân thủ.

Thông tư mới cũng tiếp tục mở rộng quyền tự chủ của trường phổ thông tư thục trong tổ chức và quản trị nhà trường, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm giải trình của nhà đầu tư, hội đồng trường và hiệu trưởng trong quá trình tổ chức, điều hành hoạt động. Đây là bước chuyển từ phương thức quản lí hành chính sang mô hình quản trị nhà trường dựa trên hiệu quả, trách nhiệm và tính minh bạch.