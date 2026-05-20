Giáo dục

Một trường tư thục ở TPHCM tổ chức tư vấn trải nghiệm hè Nhật Bản cho học sinh

Phương Quỳnh

(NLĐO)- Tập đoàn GDQT Nam Việt phối hợp cùng đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình “Tư vấn trải nghiệm hè tại Nhật Bản” dành cho học sinh

Ngày 20-5, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế (GDQT) Nam Việt- đơn vị sở hữu hệ thống Trường Trường Nam Việt phối hợp cùng Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam tổ chức chương trình “Tư vấn trải nghiệm hè tại Nhật Bản” dành cho học sinh trong hệ thống.

Đây là hoạt động nằm trong chiến lược hợp tác giáo dục quốc tế giữa Nam Việt và các đối tác Nhật Bản, nhằm mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm và hội nhập toàn cầu cho học sinh.

TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn GDQT Nam Việt nhấn mạnh định hướng đẩy mạnh hợp tác giáo dục quốc tế, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận môi trường học tập tiên tiến ngay từ sớm. “Bên cạnh kiến thức học thuật, việc trang bị ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập, tư duy toàn cầu và trải nghiệm thực tế sẽ là hành trang quan trọng để học sinh tự tin bước vào tương lai”- Tiến sĩ Nguyễn Đức Quốc nhấn mạnh.

Một trường tư thục ở TPHCM tổ chức tư vấn trải nghiệm hè Nhật Bản cho học sinh - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn GDQT Nam Việt nhấn mạnh định hướng đẩy mạnh hợp tác giáo dục quốc tế, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận môi trường học tập tiên tiến ngay từ sớm

Đại diện phía Nhật Bản, ông Sakai Hironori, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, đánh giá cao tinh thần đổi mới và định hướng hội nhập của Nam Việt. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong các chương trình trao đổi giáo dục, trải nghiệm văn hóa và phát triển nguồn nhân lực trẻ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại chương trình, phụ huynh và học sinh được giới thiệu chi tiết về các hoạt động trải nghiệm hè tại Nhật Bản như: Tham quan môi trường học tập tại các trường học Nhật Bản; giao lưu với học sinh quốc tế; trải nghiệm văn hóa, đời sống và kỹ năng sinh hoạt; tăng cường ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập; đồng thời tham gia các hoạt động giáo dục, thể thao và khám phá văn hóa đặc trưng,...

Một trường tư thục ở TPHCM tổ chức tư vấn trải nghiệm hè Nhật Bản cho học sinh - Ảnh 2.

Phụ huynh, học sinh tham dự chương trình tư vấn

Đặc biệt, phần tư vấn trực tiếp giữa đại diện các tổ chức giáo dục Nhật Bản với phụ huynh và học sinh đã mang đến nhiều thông tin thực tế về lịch trình, điều kiện tham gia, định hướng học tập cũng như cơ hội phát triển trong tương lai.

Theo lãnh đạo nhà trường, chương trình tư vấn trải nghiệm hè là một trong những hoạt động để khẳng định định hướng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế, tạo thêm nhiều cơ hội để học sinh phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và bản lĩnh công dân toàn cầu.

Trước đó, theo thỏa thuận hợp tác chiến lược đã ký kết giữa Trường Nam Việt và các đối tác Nhật Bản, hai bên sẽ triển khai 4 trụ cột trọng tâm gồm: Chuẩn hóa cơ sở vật chất và quy trình đào tạo của Trường Nam Việt theo tiêu chuẩn Nhật Bản; tổ chức các chương trình du học, trao đổi và trải nghiệm tại Nhật Bản dành cho học sinh Nam Việt. Xây dựng Trường Nam Việt trở thành trung tâm giao lưu quốc tế, đón tiếp học sinh đa quốc gia; mở rộng lộ trình học tập và cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho học sinh, sinh viên trong tương lai.


