Quy hoạch Đức Trọng trở thành Trung tâm hành chính - chính trị của Lâm Đồng

Ngày 20-5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng.



Trung tâm xã Đức Trọng hiện nay.

Mục tiêu của tỉnh là xây dựng xã Đức Trọng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh, bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính, thương mại quốc tế, hình thành Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh.

Phạm vi quy hoạch chung xã là toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc ranh giới hành chính của xã Đức Trọng với quy mô 14.877,79ha, tương đương 148,7779km2.

Trong đó, mục tiêu ngắn hạn là tập trung hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại; phấn đấu mục tiêu xã Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại III (đơn vị hành chính cấp phường) vào năm 2030; tập trung xây dựng hoàn thiện hạ tầng, giao thông, cấp thoát nước, nhà ở xã hội, khu tái định cư cao tốc, an sinh xã hội, logistics và sân bay Liên Khương.

Khu vực Đức Trọng có đầy đủ hệ thống đường cao tốc, sân bay quốc tế, cảng cạn.

Trong dài hạn, xây dựng Đức Trọng trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế, đầu tư xây dựng kết nối đồng bộ giao thông liên khu với hệ thống đường cao tốc và sân bay.

Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng sẽ đầu tư xây dựng, phát triển Trung tâm Hành chính – chính trị tỉnh Lâm Đồng kết hợp phát triển đô thị hành chính để tạo động lực mới cho phát triển chung của đô thị Đức Trọng và các khu vực lân cận.

Khu vực Đức Trọng trong tương lai có thể đảm nhận chức năng Trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, tổ chức không gian phát triển công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài việc là Trung tâm Hành chính – chính trị mới của tỉnh, khu vực Đức Trọng còn được xác định là Trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao tầm quốc gia, trung tâm công nghiệp và logistics cấp vùng, đô thị xanh – thông minh, dẫn dắt cho sự phát triển của đô thị và khu vực nông thôn lân cận.

Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng, địa bàn này có tính chất là cửa ngõ giao thương quốc tế; trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng. Xã Đức Trọng đóng vai trò hạt nhân của "Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng", liên kết vùng, dẫn dắt kinh tế cho sự phát triển của đô thị và khu vực nông thôn lân cận.