Quy hoạch Đức Trọng trở thành Trung tâm hành chính - chính trị của Lâm Đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Quy hoạch Đức Trọng trở thành Trung tâm hành chính - chính trị của Lâm Đồng

(NLĐO) - Xã Đức Trọng được định hướng phát triển đô thị hành chính, thương mại quốc tế, hình thành Trung tâm Hành chính – chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 20-5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng.

Xây dựng Đức Trọng trở thành trung tâm hành chính của Lâm Đồng - Ảnh 1.

Trung tâm xã Đức Trọng hiện nay.

Mục tiêu của tỉnh là xây dựng xã Đức Trọng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh, bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính, thương mại quốc tế, hình thành Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh.

Phạm vi quy hoạch chung xã là toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc ranh giới hành chính của xã Đức Trọng với quy mô 14.877,79ha, tương đương 148,7779km2.

Trong đó, mục tiêu ngắn hạn là tập trung hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại; phấn đấu mục tiêu xã Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại III (đơn vị hành chính cấp phường) vào năm 2030; tập trung xây dựng hoàn thiện hạ tầng, giao thông, cấp thoát nước, nhà ở xã hội, khu tái định cư cao tốc, an sinh xã hội, logistics và sân bay Liên Khương.

Xây dựng Đức Trọng trở thành trung tâm hành chính của Lâm Đồng - Ảnh 2.
Xây dựng Đức Trọng trở thành trung tâm hành chính của Lâm Đồng - Ảnh 3.

Khu vực Đức Trọng có đầy đủ hệ thống đường cao tốc, sân bay quốc tế, cảng cạn.

Trong dài hạn, xây dựng Đức Trọng trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế, đầu tư xây dựng kết nối đồng bộ giao thông liên khu với hệ thống đường cao tốc và sân bay.

Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng sẽ đầu tư xây dựng, phát triển Trung tâm Hành chính – chính trị tỉnh Lâm Đồng kết hợp phát triển đô thị hành chính để tạo động lực mới cho phát triển chung của đô thị Đức Trọng và các khu vực lân cận.

Khu vực Đức Trọng trong tương lai có thể đảm nhận chức năng Trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, tổ chức không gian phát triển công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài việc là Trung tâm Hành chính – chính trị mới của tỉnh, khu vực Đức Trọng còn được xác định là Trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao tầm quốc gia, trung tâm công nghiệp và logistics cấp vùng, đô thị xanh – thông minh, dẫn dắt cho sự phát triển của đô thị và khu vực nông thôn lân cận.

Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng, địa bàn này có tính chất là cửa ngõ giao thương quốc tế; trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng. Xã Đức Trọng đóng vai trò hạt nhân của "Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng", liên kết vùng, dẫn dắt kinh tế cho sự phát triển của đô thị và khu vực nông thôn lân cận.

Hồ sơ quy hoạch chung xã Đức Trọng sẽ được lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan. Thời gian hoàn thành dự kiến trong quý II-2026.

Tin liên quan

Vì sao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng phải nộp lại tiền tỉ?

Vì sao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng phải nộp lại tiền tỉ?

('NLĐO) - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng phải nộp lại gần 1,2 tỉ đồng và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phải nộp lại hơn 691 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: 1 lô đất ở nông thôn huyện Đức Trọng có giá khởi điểm "khủng", gần 11 tỉ đồng

(NLĐO) - 18 lô đất tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã được phê duyệt giá đấu giá, trong đó có 1 lô có giá "khủng", gần 11 tỉ đồng.

Công ty Công Minh "trượt" 3 gói thầu dự án cây xanh ở huyện Đức Trọng

(NLĐO) - Công ty Công Minh tham gia đấu thầu 3 gói thầu liên quan đến chăm sóc cây xanh ở huyện Đức Trọng vào năm 2019 nhưng không trúng thầu cả 3.

Lâm Đồng trung tâm hành chính quy hoạch tỉnh Lâm Đồng xã Đức Trọng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo