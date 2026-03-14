Sức khỏe

Quy tắc 2-2-2-2 khi đánh răng mà nhiều người chưa biết

N.Dung

(NLĐO) - Quy tắc 2-2-2-2 khi đánh răng được chuyên gia khuyến nghị nhằm giúp cộng đồng hình thành thói quen chăm sóc răng miệng đúng cách và phòng ngừa bệnh.

Lễ mít tinh, đi bộ hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới (20-3) diễn ra sáng 14-3 tại Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc răng miệng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát động hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới

Theo Liên đoàn Nha khoa Thế giới (FDI), Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới được phát động từ năm 2007 và tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia. Chương trình kêu gọi các tổ chức nha khoa, cơ quan y tế và cộng đồng cùng hành động để cải thiện sức khỏe răng miệng, đặc biệt cho trẻ em.

Phát biểu tại sự kiện, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết kết quả điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc công bố năm 2019 cho thấy hơn 90% người Việt mắc các bệnh răng miệng ở nhiều mức độ khác nhau. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống và năng suất lao động.

Theo GS Thuấn, thực trạng trên cho thấy vai trò quan trọng của công tác dự phòng và truyền thông giáo dục sức khỏe răng miệng, đặc biệt với trẻ em. "Một hàm răng khỏe mạnh không chỉ giúp nụ cười rạng rỡ mà còn hỗ trợ ăn uống, giao tiếp và làm việc hiệu quả. Sức khỏe răng miệng là một phần không thể tách rời của sức khỏe tổng thể"- ông nói.

Những năm qua, ngành y tế triển khai nhiều hoạt động tăng cường chăm sóc răng miệng như truyền thông giáo dục sức khỏe, chuẩn hóa hệ thống chuyên môn, mở rộng mô hình chăm sóc răng miệng và tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho người dân.

Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cũng phối hợp nhiều đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh răng miệng.

Năm 2026, hội phát động tháng khám, tư vấn và chăm sóc răng miệng miễn phí cho cộng đồng. Hơn 50 cơ sở răng hàm mặt công lập và tư nhân đăng ký tham gia, dự kiến khám cho hơn 47.000 trẻ em và người dân trên cả nước.

Bác sĩ khám răng miệng cho học sinh trên địa bàn Hà Nội

Phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới 2026, PGS-TS Trần Cao Bính, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, cho biết đây là dịp để ngành răng hàm mặt trên cả nước kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen chăm sóc răng miệng, lan tỏa khẩu hiệu "2-2-2-2": chải răng hai lần mỗi ngày, mỗi lần ít nhất hai phút; hạn chế ăn trong hai giờ sau khi chải răng và khám răng định kỳ hai lần mỗi năm.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động được tổ chức như tư vấn, hướng dẫn chăm sóc răng miệng, giao lưu cộng đồng và đi bộ đồng hành nhằm lan tỏa thông điệp "Nụ cười đẹp – cuộc sống vui".

Cảnh báo đột quỵ khó ngờ từ việc... lười đánh răng!

Cảnh báo đột quỵ khó ngờ từ việc... lười đánh răng!

(NLĐO) - 2 nghiên cứu liên tiếp của Hàn Quốc và Nhật Bản khẳng định một người tăng cao nguy cơ bệnh tim mạch và các hậu quả chết người của nó như suy tim, đau tim, đột quỵ nếu…. lười đánh răng.

TP HCM thí điểm điều trị dự phòng, chăm sóc răng miệng học sinh tiểu học

(NLĐO) - TP HCM sẽ thành lập các tổ nha lưu động gồm nhân viên trường học, trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện chuyên răng hàm mặt tổ chức khám, kiểm tra răng miệng, điều trị dự phòng cho học sinh tại 7 trường tiểu học trên địa bàn TP

Bác sĩ cảnh báo sai lầm chăm sóc răng miệng của người Việt

(NLĐO) - Hơn 90% người dân mắc các bệnh về răng miệng, trong đó trên 80% người trưởng thành có viêm lợi, viêm quanh răng. Nguyên nhân do người dân chưa chăm sóc răng miệng, chưa đánh răng đúng cách

