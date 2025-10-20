Tại hội thảo "Sức khỏe răng miệng người cao tuổi" do Hội Răng Hàm Mặt TP HCM tổ chức tối 19-10, PGS-TS Hoàng Trọng Hùng, Phó Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt TP HCM, cho biết tỉ lệ người cao tuổi (trên 65 tuổi) đang tăng nhanh, đặc biệt khu vực châu Á có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Dự báo đến năm 2050, người trên 60 tuổi chiếm 1/4 dân số toàn cầu, kéo theo nhiều tác động sâu rộng đến y tế, xã hội và kinh tế.

Theo PGS Hùng, trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người cao tuổi, có đến 8 nguyên nhân xuất phát từ các bệnh mạn tính không lây như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường...

Chỉ 15% người dân đi khám răng miệng định kỳ, có đến 80-90% mắc viêm nha chu mức độ vừa đến nặng

Đáng chú ý, các bệnh lý răng miệng có cùng yếu tố nguy cơ với nhóm bệnh mạn tính này, cho thấy mối quan hệ hai chiều mật thiết giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân.

Ông nhấn mạnh cải thiện sức khỏe răng-hàm-mặt không chỉ giúp người cao tuổi ăn uống tốt hơn mà còn giảm nguy cơ biến chứng, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống y tế, thu hẹp khoảng cách trung bình 9 năm giữa "sống thọ" và "sống khỏe". Đối với người cao tuổi, mất răng là thách thức lớn nhất vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng dinh dưỡng, chất lượng cuộc sống, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính không lây.

Tuy nhiên, hiện nay việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc răng miệng vẫn còn nhiều hạn chế, ngay cả tại TP HCM là trung tâm y tế lớn nhất cả nước. Khảo sát năm 2019 cho thấy ở khu vực trung tâm TP HCM, tỉ lệ bác sĩ răng-hàm-mặt đạt khoảng 6 người/vạn dân, trong khi ở vùng cận trung tâm chỉ còn 1,6 người. Tại các khu vực ngoại thành, vùng xa con số này giảm xuống còn 0,9 người/vạn dân, tức chưa đến một bác sĩ phục vụ cho 10.000 dân.

Thực trạng này phản ánh sự tập trung nguồn lực và dịch vụ tại khu vực trung tâm, trong khi nhu cầu chăm sóc răng miệng ở vùng ven và ngoại thành ngày càng tăng cao nhưng chưa được đáp ứng tương xứng.

Theo PGS Hùng, Việt Nam hiện chưa có mô hình chăm sóc sức khỏe răng miệng chuyên biệt cho người cao tuổi, trong khi nhiều quốc gia châu Á đã triển khai hiệu quả. Vì vậy, việc nghiên cứu và học tập các mô hình thành công trong khu vực là hướng đi cần thiết trong thời gian tới.

"Để người cao tuổi Việt Nam có một cuộc sống vui và khỏe, việc đầu tư vào chăm sóc sức khỏe răng miệng ngay từ bây giờ là một yêu cầu tất yếu. Công việc quan trọng nhất là cần có sự hợp tác đa ngành và kết nối chặt chẽ giữa chăm sóc sức khỏe răng miệng với chăm sóc sức khỏe chung"- PGS Hùng nhấn mạnh.

Chỉ 15% người dân đi khám răng miệng định kỳ BSCKII Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM, nêu thực trạng hiện nay rất đáng lo ngại khi người trên 65 tuổi chỉ còn trung bình 10 - 12 răng chức năng, trong khi mục tiêu trong đề án quốc gia phải ít nhất 20 răng chức năng. Bên cạnh đó, chỉ 15% người dân đi khám răng miệng định kỳ, có đến 80-90% mắc viêm nha chu mức độ vừa đến nặng. "Tình trạng này phản ánh hạn chế trong công tác nha khoa dự phòng và khoảng trống trong hệ thống chăm sóc lão khoa tích hợp"- BS Chánh nói.



