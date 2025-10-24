HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Quỹ từ thiện "Chạm yêu thương" dành 20 tỉ đồng cho trẻ em khó khăn

Yến Anh

(NLĐO)- Ca sĩ Tùng Dương và đạo diễn Việt Tú là hai Đại sứ của "Chạm yêu thương", quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em khó khăn cả về vật chất và tinh thần.

Ngày 24-10 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Quỹ từ thiện "Chạm yêu thương" - một nền tảng thiện nguyện số hoàn toàn mới - được chính thức ra mắt dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, ngân hàng Techcombank.

Quỹ từ thiện "Chạm yêu thương" dành 20 tỉ cho trẻ em khó khăn - Ảnh 1.

Ký kết giữa Quỹ "Chạm yêu thương" với các đơn vị triển khai Quỹ

Với sứ mệnh dẫn dắt hành trình thiện nguyện, truyền cảm hứng và khơi gợi trong mỗi người Việt Nam khát vọng cùng chung tay xây dựng một xã hội nhân văn, tốt đẹp hơn, Quỹ "Chạm yêu thương" đề cao 4 giá trị cốt lõi: Minh bạch – Gắn kết giá trị – Lan tỏa cộng đồng – Tác động bền vững.

Dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, hệ thống dữ liệu được kiểm toán độc lập định kỳ, Quỹ Chạm Yêu thương cam kết đảm bảo nguyên tắc minh bạch trong tất cả các hoạt động

Quỹ từ thiện "Chạm yêu thương" dành 20 tỉ cho trẻ em khó khăn - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu.

Phát biểu tại lễ ra mắt Quỹ "Chạm yêu thương", bà Nguyễn Vân Linh – Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Quỹ, xúc động bày tỏ mỗi hành động nhỏ bé, giản đơn đều có thể tạo nên những tác động lớn lao.

"Chạm yêu thương" ra đời với mong muốn gieo yêu thương mỗi ngày, từ đó, truyền cảm hứng sống tử tế, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn, tạo nên tác động xác hội tích cực, bền vững" – bà Nguyễn Vân Linh nhấn mạnh.

Quỹ từ thiện "Chạm yêu thương" dành 20 tỉ cho trẻ em khó khăn - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt

Ngay sau lễ ra mắt, trong quý 4 năm 2025, Quỹ "Chạm yêu thương" dự kiến triển khai tổng ngân sách 20 tỉ đồng tập trung cho lĩnh vực hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em trên toàn Việt Nam, thông qua ba nhóm dự án trụ cột: Gieo tương lai - Gieo sức sống - Gieo hy vọng. Mục tiêu trong năm nay, Quỹ sẽ hỗ trợ trực tiếp trên 10.000 người yếu thế, bao gồm trẻ em, bệnh nhân nghèo và các nhóm cộng đồng dễ tổn thương trên cả nước.

Trong kế hoạch triển khai trọng điểm giai đoạn 2025 - 2026, Quỹ tập trung nguồn lực triển khai hai dự án tiêu biểu: "Gieo sức Sống" và "Gieo hy vọng".

Quỹ từ thiện "Chạm yêu thương" dành 20 tỉ cho trẻ em khó khăn - Ảnh 4.

Ca sĩ Tùng Dương và đạo diễn Việt Tú là hai Đại sứ của "Chạm yêu thương"

Trong đó, dự án "Gieo Sức Sống" sẽ thực hiện trao các bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em nghèo tại các khu vực khó khăn,vùng sâu,vùng xa. Các hoạt động này hướng đến mục tiêu giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng học đường, nâng cao thể trạng, giúp trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện, khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc.

Quỹ từ thiện "Chạm yêu thương" dành 20 tỉ cho trẻ em khó khăn - Ảnh 5.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại lễ ra mắt

Dự án "Gieo hy vọng" sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi thông qua sách và nghệ thuật, để nuôi dưỡng hy vọng, ước mơ, giúp các em vẫn giữ được tinh thần lạc quan trong hành trình điều trị. Những dự án này là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của Quỹ, đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam trong sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng tương lai, nơi mỗi sự "chạm" đều mang trong mình sức mạnh chữa lành và tái sinh.

từ thiện Chạm yêu thương
