Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương: Phát triển chuỗi cung ứng tự chủ

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chia sẻ về giải pháp phát triển của Ngành Công Thương trong thời gian tới.



Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Thành tựu ấn tượng trong năm 2025

Năm 2025 trong những thành tựu chung của cả nước, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết ngành Công Thương đã có những đóng góp tích cực với vai trò là trụ cột chiến lược, một trong những động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hướng tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Nổi bật là sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét, đạt mức tăng trưởng khá (bình quân 6,1%/năm), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng bình quân 6,9%/năm, tạo động lực dẫn dắt tăng trưởng và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỉ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp mũi nhọn đã hội nhập thành công, khẳng định vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Lĩnh vực năng lượng phát triển mạnh mẽ, vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô hệ thống điện, an ninh năng lượng quốc gia được bảo đảm, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Xuất nhập khẩu luôn là điểm sáng tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,9%/năm, thặng dư thương mại liên tục duy trì ở mức cao, góp phần bổ sung dự trữ ngoại hối, ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Thị trường trong nước phát triển tích cực với tốc độ tăng trưởng bình quân 7,7%/năm, là "bệ đỡ" giúp nền kinh tế đứng vững và phục hồi nhanh trước các cú sốc bên ngoài, thương mại điện tử phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm, tạo động lực phát triển kinh tế số và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp…

Quyết tâm của Bộ Công Thương trong phát triển chuỗi cung ứng tự chủ hiệu quả

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Bộ Công Thương quyết tâm tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, hoàn thiện thể chế chính sách: Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành chính sách đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi kép - kết hợp chuyển đổi xanh gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và chuyển đổi số như một đột phá chiến lược, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực, phát huy các động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó, Bộ Công Thương xác định cơ cấu lại công nghiệp, thương mại gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới tư duy đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp, thương mại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh (mục tiêu tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên 28-30%), lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh làm động lực chính.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu phát triển chuỗi cung ứng tự chủ, củng cố, phát triển các chuỗi sản xuất và cung ứng trong nước nhằm tăng cường tự chủ cho nền kinh tế.

Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp FDP và chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tăng tỉ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài; thực hiện cơ chế đặt hàng cho doanh nghiệp tham gia các dự án trọng điểm quốc gia.

Ngành Công Thương cam kết chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động khơi thông nguồn lực, biến thách thức từ xu hướng xanh hóa, số hóa thành cơ hội bứt phá, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo Quyền Bộ trưởng, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Thực hiện các cơ chế thí điểm có kiểm soát nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, giải pháp nguồn lực, trên cơ sở đó tổng kết, nhân rộng mô hình phù hợp.

Đặc biệt, Ngành Công Thương tập trung nguồn lực Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng năng lượng, công nghiệp, logistics và thương mại, tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành một số khâu hạ tầng then chốt, trên cơ sở bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và lợi ích quốc gia.

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng chủ động, thực chất, hiệu quả, gắn hội nhập kinh tế quốc tế với nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, đồng thời chú trọng tính bền vững của tăng trưởng.