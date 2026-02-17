Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương: Phát triển chuỗi cung ứng tự chủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương: Phát triển chuỗi cung ứng tự chủ

Thùy Linh

(NLĐO) - Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu phát triển chuỗi cung ứng nhằm tăng cường tự chủ cho nền kinh tế.

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chia sẻ về giải pháp phát triển của Ngành Công Thương trong thời gian tới.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương: Phát triển chuỗi cung ứng tự chủ - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Thành tựu ấn tượng trong năm 2025

Năm 2025 trong những thành tựu chung của cả nước, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết ngành Công Thương đã có những đóng góp tích cực với vai trò là trụ cột chiến lược, một trong những động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hướng tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Nổi bật là sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét, đạt mức tăng trưởng khá (bình quân 6,1%/năm), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng bình quân 6,9%/năm, tạo động lực dẫn dắt tăng trưởng và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỉ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp mũi nhọn đã hội nhập thành công, khẳng định vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Lĩnh vực năng lượng phát triển mạnh mẽ, vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô hệ thống điện, an ninh năng lượng quốc gia được bảo đảm, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Xuất nhập khẩu luôn là điểm sáng tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,9%/năm, thặng dư thương mại liên tục duy trì ở mức cao, góp phần bổ sung dự trữ ngoại hối, ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Thị trường trong nước phát triển tích cực với tốc độ tăng trưởng bình quân 7,7%/năm, là "bệ đỡ" giúp nền kinh tế đứng vững và phục hồi nhanh trước các cú sốc bên ngoài, thương mại điện tử phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm, tạo động lực phát triển kinh tế số và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp…

Quyết tâm của Bộ Công Thương trong phát triển chuỗi cung ứng tự chủ hiệu quả

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Bộ Công Thương quyết tâm tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, hoàn thiện thể chế chính sách: Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành chính sách đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi kép - kết hợp chuyển đổi xanh gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và chuyển đổi số như một đột phá chiến lược, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực, phát huy các động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó, Bộ Công Thương xác định cơ cấu lại công nghiệp, thương mại gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới tư duy đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp, thương mại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh (mục tiêu tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên 28-30%), lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh làm động lực chính.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu phát triển chuỗi cung ứng tự chủ, củng cố, phát triển các chuỗi sản xuất và cung ứng trong nước nhằm tăng cường tự chủ cho nền kinh tế.

Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp FDP và chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tăng tỉ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài; thực hiện cơ chế đặt hàng cho doanh nghiệp tham gia các dự án trọng điểm quốc gia.

Ngành Công Thương cam kết chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động khơi thông nguồn lực, biến thách thức từ xu hướng xanh hóa, số hóa thành cơ hội bứt phá, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo Quyền Bộ trưởng, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Thực hiện các cơ chế thí điểm có kiểm soát nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, giải pháp nguồn lực, trên cơ sở đó tổng kết, nhân rộng mô hình phù hợp.

Đặc biệt, Ngành Công Thương tập trung nguồn lực Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng năng lượng, công nghiệp, logistics và thương mại, tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành một số khâu hạ tầng then chốt, trên cơ sở bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và lợi ích quốc gia.

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng chủ động, thực chất, hiệu quả, gắn hội nhập kinh tế quốc tế với nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, đồng thời chú trọng tính bền vững của tăng trưởng.

Tin liên quan

Thủ tướng: Tăng cường quản lý, phát triển ngành công nghiệp đất hiếm

Thủ tướng: Tăng cường quản lý, phát triển ngành công nghiệp đất hiếm

(NLĐO) - Sáng 17-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng.

Phát triển công nghiệp đường sắt hiện đại

Cùng những quyết sách đã được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, QH ban hành, Chính phủ đã ban hành Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt

Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng về công nghiệp quốc phòng

(NLĐO)- Bộ Quốc phòng cần tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Bộ Công Thương ngành công thương chuỗi cung ứng Lê Mạnh Hùng Tết Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo