Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng về công nghiệp quốc phòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng về công nghiệp quốc phòng

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Quốc phòng cần tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Chiều 24-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng. Tham dự cuộc làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng về công nghiệp quốc phòng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2025, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15.

Trọng tâm là thực hiện thật tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" cùng "5 vững" (chính trị vững; kỷ luật vững; công nghệ vững; nghệ thuật quân sự vững; đời sống bộ đội vững); chủ động đổi mới, sáng tạo, "quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý Bộ Quốc phòng cần nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, chiến lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, cần chú trọng các nhiệm vụ khác như triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn thành các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng về công nghiệp quốc phòng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Đối với phát triển công nghiệp quốc phòng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" cùng nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ đạo quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương trong lĩnh vực này.

Bộ Quốc phòng cần tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; ưu tiên làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm công nghiệp quốc phòng.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách ưu đãi, tăng cường nguồn lực đầu tư và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ với tinh thần "5 hơn": "Nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn" để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và tin tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng luôn tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin liên quan

Phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại

Phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại

Xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại làm giải pháp căn cơ cho phát triển công nghiệp quốc phòng

Dành nguồn lực phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn

Tổng Bí thư: Dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển Công nghiệp Quốc phòng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn.

Quân đội nhân dân Việt Nam thủ tướng phạm minh chính Quân ủy trung ương Bộ Quốc phòng công nghiệp quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo