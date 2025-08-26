HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Quyền lợi lao động khi doanh nghiệp không còn khả năng đóng BHXH

D.Thu

(NLĐO) - Người lao động vẫn được đảm bảo chế độ hưu trí, tử tuất nếu doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH theo Luật BHXH 2024.

Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ 1-7 cùng Nghị định 158/2025 quy định việc giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH.

Đây là điểm mới so với Luật 2014, nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động.

Quyền lợi lao động khi doanh nghiệp không còn khả năng đóng BHXH - Ảnh 1.

Người lao động được đảm bảo quyền lợi khi doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH

Theo quy định, người sử dụng lao động được coi là không còn khả năng đóng BHXH khi thuộc một trong các trường hợp: Bị tuyên bố phá sản hoặc đang làm thủ tục phá sản, giải thể; bị thu hồi giấy phép kinh doanh; không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký; không có người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền.

Thời gian người lao động được xác nhận đóng BHXH gồm cả giai đoạn doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng trước ngày 1-7-2024, trừ thời gian nghỉ không lương trên 14 ngày trong tháng (không bao gồm thai sản).

Dữ liệu được căn cứ từ cơ quan BHXH, trường hợp thiếu sẽ do UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh.

Người lao động hoặc thân nhân (nếu người lao động đã mất) gửi văn bản đề nghị xác nhận thời gian đóng BHXH.

Trong 15 ngày, cơ quan BHXH phải phản hồi, tối đa 45 ngày nếu cần xác minh. Sau khi có kết quả, chế độ hưu trí, tử tuất được chi trả hoặc điều chỉnh theo thời gian bổ sung. Người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất sẽ được truy lĩnh phần chênh lệch nếu có.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ, chi trả bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sáu thủ tục được thực hiện trực tuyến gồm thông báo tìm việc hằng tháng trong trường hợp bất khả kháng; giải quyết, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt và chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia chính sách.

Tin liên quan

Quy định mới về BHXH và tuổi nghỉ hưu của quân nhân

Quy định mới về BHXH và tuổi nghỉ hưu của quân nhân

(NLĐO) - Thông tư mới của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện BHXH bắt buộc, quy định chi tiết điều kiện hưởng lương hưu với quân nhân và cơ yếu.

Chậm đóng BHXH quá hạn bao lâu sẽ bị coi là trốn đóng?

(NLĐO) - Mức phạt tiền 50-75 triệu đồng với cá nhân và 100-150 triệu đồng với tổ chức nếu trốn đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự.

Tham gia BHXH, BHYT: Lợi ích đã rõ, chớ nên chần chừ

Ngoài các giải pháp của cơ quan BHXH, cần có sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đơn vị trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT

người lao động chế độ hưu trí người lap động quyền lợi doanh nghiệp không còn khả năng đóng BHXH
    Thông báo