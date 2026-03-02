HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Quyết Chiến - Thanh Tự nhận thưởng ra sao với chức vô địch thế giới?

Đông Linh (theo UMB)

(NLĐO) – Số tiền thưởng khiêm tốn được trao cho Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự khi họ đăng quang Giải Vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới

Màn kết hợp đầy ấn tượng giữa tuyển thủ kỳ cựu Trần Quyết Chiến và "tân binh" Nguyễn Trần Thanh Tự tại đấu trường thế giới đã mang về cho billiards carom 3 băng Việt Nam danh hiệu vô địch thứ nhì trong vòng 3 năm. Thành tích vẻ vang này của cả hai liệu sẽ giúp họ nhận được sự tưởng thưởng ra sao từ Liên đoàn Billiards thế giới (UMB)?

Mức thưởng khiêm tốn với Quyết Chiến và đồng đội

Tiền thưởng của UMB dành cho các giải đấu carom ba băng trong hệ thống tranh tài thường niên được quy định rõ theo điều lệ của tổ chức này, phân biệt rõ ràng theo các chặng World Cup, World Masters (chủ yếu là giải thưởng cá nhân) hay Giải Vô địch đồng đội thế giới (tập thể).

Theo công bố về tổng quỹ thưởng của giải đấu là 42.000 euro, hai thành viên của đội vô địch – tuyển Việt Nam – được nhận 8.000 euro. Á quân Đức được nhận 6.000 euro trong khi hai đội đồng hạng ba Pháp và Colombia được nhận 3.600 euro/đội. Các đội xếp từ hạng 5-8 được nhận 2.400 euro/đội và từ hạng 9-16 nhận 1.400 euro/đội.

Quyết Chiến - Thanh Tự nhận bao nhiêu tiền thưởng cho chức vô địch thế giới? - Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự vô địch đồng đội thế giới 2026

Như vậy, Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ chia đều khoản thưởng 8.000 euro (khoảng 246 triệu đồng Việt Nam) với thành tích vô địch giải đấu tại Vierse – Đức. 

Tương tự cách tính thưởng của quần vợt, các nội dung đánh đôi của billiards carom thường ít tiền thưởng hơn các nội dung đơn, đơn cử nhà vô địch carom 3 băng thế giới sẽ được nhận 40.000 euro (hơn 1 tỉ đồng), như Bao Phương Vinh từng được nhận cho danh hiệu vô địch thế giới năm 2023.

Chức vô địch World Masters nhận thưởng nhiều hơn, khoảng 50.000 USD (1,3 tỉ đồng) còn thành tích vô địch 1 chặng World Cup sẽ giúp các cơ thủ mang về khoản thưởng khoảng 16.000 USD. 

Cùng với tiền thưởng từ Ban tổ chức giải đấu, các cơ thủ thường được nhận thêm khoản thưởng nóng, tiền tài trợ hoặc khen thưởng từ đơn vị chủ quản, liên đoàn quốc gia hay đơn vị tài trợ cá nhân, theo hợp đồng đã ký.

Quyết Chiến - Thanh Tự nhận bao nhiêu tiền thưởng cho chức vô địch thế giới? - Ảnh 2.

Các cơ thủ ký hợp đồng với rất nhiều đối tác

Tiền thưởng không quá lớn nhưng chức vô địch thế giới vẫn là cột mốc đỉnh cao trong sự nghiệp của Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh trước đây và Nguyễn Trần Thanh Tự hiện nay. Chiếc cúp vô địch chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội nhận tài trợ, đồng nghĩa có thêm nhiều khoản thu nhập lớn hơn trong tương lai cho các cơ thủ hàng đầu Việt Nam.

Thưởng của UMB – Thưởng của PBA

Không ai so sánh tiền thưởng thi đấu từ các giải thuộc hai hệ thống rất khác nhau này. Thông thường, giải thưởng vô địch PBA Tour (carom 3 băng Hàn Quốc) vào khoảng 100 triệu won (1,8 - 1,9 tỉ đồng) cho nam và 40 triệu won (750 triệu đồng) cho cơ thủ nữ. Tiền thưởng tại các sự kiện đặc biệt như World Championship cao hơn rất nhiều, có thể lên đến 200 triệu won (hơn 3,5 tỉ đồng).

PBA Tour cũng hấp dẫn người chơi nhờ các giải thưởng phụ, như "Best Average" cho cơ thủ có chỉ số cao nhất. Thu nhập của các cơ thủ PBA không đơn thuần từ tiền thưởng các giải đấu. PBA Tour và PBA World Championship có mức thưởng cực kỳ hấp dẫn: 100 triệu won cho chức vô địch một chặng PBA Tour còn 200 triệu won sẽ là sự tưởng thưởng dành cho nhà vô địch PBA World Championship!

Quyết Chiến - Thanh Tự nhận bao nhiêu tiền thưởng cho chức vô địch thế giới? - Ảnh 3.

Mã Minh Cẩm về nhì chặng 7 PBA Tour 2025-2026, nhận gần 700 triệu tiền thưởng

Cho dù không giành được chức vô địch nhưng nếu thường xuyên lọt sâu vào các vòng đấu, cố gắng của các cơ thủ cũng không hề vô nghĩa: Á quân nhận 34 triệu won, cơ thủ vào bán kết nhận 10 triệu won hay người vào tứ kết bỏ túi 5 triệu won… "Tích tiểu thành đa", phong độ ổn định chính là chìa khóa để các cơ thủ duy trì mức thu nhập cao trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt này.

Ngoài tiền thưởng rất hấp dẫn, PBA Team League mang lại nguồn thu nhập ổn định và đảm bảo cho các cơ thủ nếu họ có hợp đồng chuyên nghiệp ký với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, hay các đội billiards chuyên nghiệp. 

Lương, thưởng cùng hợp đồng tài trợ, quảng cáo cá nhân giúp các cơ thủ có một "cuộc sống ổn định", thậm chí giá trị thương hiệu cá nhân của các cơ thủ cũng tăng…

Tiền thưởng khác biệt từ Pool

Hôm 23-2, cơ thủ Dương Quốc Hoàng đăng quang Premier League Pool, giải đấu dành cho các hảo thủ hàng đầu thế giới và nhận thưởng 25.000 USD (khoảng 630 triệu đồng). Số tiền thưởng này chỉ phản ánh một phần trong bức tranh tổng thể về "độ giàu có" của bộ môn billiards pool.

Quyết Chiến - Thanh Tự nhận bao nhiêu tiền thưởng cho chức vô địch thế giới? - Ảnh 4.

Dương Quốc Hoàng vô địch Premier League Pool cùng trên 600 triệu tiền thưởng

Tiền thưởng các giải Billiards Pool năm 2025-2026 rất cao, đặc biệt với các giải vô địch thế giới (WPA) và các giải thuộc hệ thống chuyên nghiệp. Giải vô địch thế giới 10 bi tại Việt Nam có tổng thưởng gần 7 tỉ đồng (250.000 USD), trong đó nhà vô địch nhận 70.000 (1,8 tỉ đồng).

World 9-Ball Championship 2025 có tổng thưởng lên tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỉ VNĐ), với 250.000 USD cho nhà vô địch. European Open Pool Championship có tổng quỹ thưởng 200.000 USD và nhà vô địch nhận thưởng 40.000 USD.

