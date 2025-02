Quyết tâm cao, nỗ lực lớn ngay sau Tết

Ngày 3-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình Tết Ất Tỵ 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Du lịch khởi sắc, an ninh trật tự được bảo đảm

Theo các báo cáo tại phiên họp, trong dịp Tết Ất Tỵ, các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và kịp thời triển khai các mặt công tác với tinh thần "không để ai không có Tết". Công tác bảo đảm an sinh xã hội được triển khai tích cực, hiệu quả; lương, thưởng Tết cho người lao động cao hơn năm trước. Trong dịp Tết, đã hỗ trợ, tặng quà Tết cho trên 13,5 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 7.943 tỉ đồng. Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa tương đối ổn định trong dịp Tết; ngành vận tải cung ứng đủ năng lực vận chuyển, chất lượng dịch vụ được nâng cao, bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt.

Công tác tổ chức các lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thông tin, tuyên truyền được thực hiện nghiêm, nhất là về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 có nhiều khởi sắc; phục vụ 12,5 triệu lượt khách nội địa. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác truyền thông sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gắn với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước... với nhiều nội dung phong phú, giàu truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Các hoạt động kinh tế - xã hội với nhiều thông điệp, chỉ đạo về đổi mới sáng tạo, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc cũng được các cơ quan báo chí truyền tải sinh động. Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Báo cáo về công tác bảo đảm an ninh trật tự, Bộ Công an cho biết tình hình an ninh trật tự 2 tháng đầu năm nói chung, trong dịp Tết Ất Tỵ nói riêng được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp. Trong 9 ngày Tết, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, đã tập trung nắm bắt, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; điều tra khám phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao đứng chân ở nước ngoài, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên. Ảnh: NHẬT BẮC

Mang lại hiệu quả, sản phẩm cụ thể

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng. Thủ tướng khẳng định 95 năm qua, Đảng ta không có mục tiêu nào khác và cao hơn là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta, nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; giành và giữ vững độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng đất nước đạt được thắng lợi có tính chất lịch sử để: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay". Theo Thủ tướng, các kết quả đó đã tạo tiền đề, nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh và đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc tổ chức chuẩn bị, đón Tết Ất Tỵ 2025 cơ bản đạt các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi của cả dân tộc để từ đó tạo đà, tạo lực cho cả nước bước vào năm 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh 63 tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành đã triển khai tốt các hoạt động, sự kiện chăm lo an sinh xã hội cho người dân như: Tết nhân ái, Tết sum vầy - xuân chia sẻ, Ngày hội công nhân, Chợ Tết Công đoàn, Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Thủ tướng cũng đánh giá cao khi du lịch có nhiều khởi sắc, nhất là du lịch quốc tế, nhiều địa phương đạt doanh thu cao như Quảng Ninh, TP HCM, Huế, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang…

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tới đây, Đảng bộ Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên để triển khai nhiệm vụ. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm 13 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 67 nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai ngay sau Tết.

Ngay sau Tết cũng là mùa lễ hội, Thủ tướng Chính phủ lưu ý cùng với triển khai các nhiệm vụ thường xuyên phải tổ chức thật tốt để người dân tham gia các lễ hội vui tươi, lành mạnh, an toàn, chống mê tín dị đoan, lãng phí.

Đối với kỳ họp Quốc hội sắp tới, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thành các dự án hạ tầng chiến lược đang triển khai và chuẩn bị tốt việc triển khai các dự án hạ tầng lớn thời gian tới như các đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện khẩn trương, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên.

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục cố gắng, phấn đấu với tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, đã bàn là phải thông, chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, mang lại hiệu quả, sản phẩm cụ thể.

Hỗ trợ hàng vạn căn nhà cho người dân Theo báo cáo tại phiên họp, nhiều địa phương tích cực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát để nhiều người được đón Tết trong ngôi nhà mới. Cụ thể, cả nước đã hỗ trợ gần 7.000 căn nhà ở cho người có công với cách mạng (khánh thành 3.166 căn, khởi công gần 4.000 căn); hỗ trợ 35.466 căn nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (khánh thành 18.841 căn, khởi công 16.625 căn). Bên cạnh đó, việc tái thiết 3 khu dân cư Làng Nủ, Nậm Tông và Kho Vàng tại tỉnh Lào Cai - xảy ra thảm hoạ lũ quét, sạt lở đất do bão Yagi - hoàn thành đúng cam kết.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA): Thêm động lực để vươn tầm Kinh tế đã có những dấu hiệu phục hồi, các chính sách của Trung ương và TP HCM đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thông điệp của Đảng và Nhà nước khẳng định năm 2025 đất nước chúng ta đã bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn tầm. Để làm được điều đó, đòi hỏi năng lực cạnh tranh và nội lực của nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp phải có bước chuyển mình mạnh mẽ. Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang làm cách mạng tổ chức rất mạnh mẽ: Tổ chức lại các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương để nâng cao hiệu quả, hiệu suất, hiệu lực của bộ máy quản lý và điều hành xã hội. Tinh thần lần này làm rất khẩn trương, rất quyết liệt. Chúng ta bước vào năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Năm qua, TP HCM đã cụ thể hóa trên cơ sở Nghị quyết 98 bằng Nghị quyết 09, Quyết định 42 và nhiều chính sách khác đã được triển khai với các cơ chế đặc thù để phát triển, cải thiện môi trường đầu tư; tận dụng xu hướng dịch chuyển đầu tư từ xung đột của các nước lớn; bảo đảm an sinh xã hội và các xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, chuyển đổi kép. Đây cũng là những vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp phải suy nghĩ. Cộng đồng doanh nghiệp rất mong những thông điệp, gợi mở, định hướng phát ra từ các cơ quan quản lý nhà nước sẽ chắp cánh cho doanh nghiệp mạnh dạn, sẵn sàng bắt tay vào cuộc, cố gắng tận dụng tốt cơ hội thị trường trong bối cảnh uy tín quốc gia đã được nâng lên để phát triển. Thanh Nhân ghi