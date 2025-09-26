Ra mắt ba tiểu thuyết của Tô Hoài

Bộ 3 tiểu thuyết đặc sắc

Đây được xem là bộ ba tác phẩm tiêu biểu, phản ánh rõ nét phong cách quan sát tinh tế, bút pháp hiện thực cùng tình yêu sâu nặng của Tô Hoài dành cho Hà Nội. Ba tiểu thuyết mở ra ba lát cắt lịch sử - xã hội gắn với những giai đoạn khác nhau của đất nước.

"Kẻ cướp bến Bỏi" lấy bối cảnh thế kỷ 19, xoay quanh cuộc khởi nghĩa Cao Bá Quát cùng bi kịch của những môn sinh trung nghĩa. Tác phẩm làm sống dậy một giai đoạn bi tráng trong lịch sử, khắc họa khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của nhân dân trước triều đình phong kiến.

Bộ 3 tiểu thuyết của nhà văn Tô Hoài

Trong khi đó, "Mẹ mìn bố mìn" phản ánh đời sống Bắc Bộ nửa đầu thế kỷ 20, khi đất nước còn trong thời kỳ Pháp thuộc. Qua câu chuyện về những phận đời lam lũ, bị đẩy vào vòng xoáy mưu sinh, Tô Hoài khắc họa sự chân chất, mộc mạc và niềm hy vọng không tắt của con người giữa nghịch cảnh.

Với "Những ngõ phố", tác giả tái hiện Hà Nội sau giải phóng, nơi những ngõ nhỏ trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ và khát vọng đổi thay. Đây cũng là một trong số ít tiểu thuyết khắc họa diện mạo thủ đô ngay sau chiến tranh, cho thấy khả năng nhập cuộc nhanh nhạy và tinh tế của Tô Hoài.

Tri ân cây bút lớn của văn học Việt Nam

Theo đại diện NXB Kim Đồng, việc ra mắt ba tiểu thuyết không chỉ là lời tri ân một cây bút lớn của văn học Việt Nam hiện đại mà còn nhằm đưa văn chương Tô Hoài đến gần hơn với thế hệ độc giả hôm nay.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, ông để lại một gia tài đồ sộ với hàng trăm tác phẩm trải dài từ văn xuôi, ký sự cho đến truyện thiếu nhi.

Bản tiếng Anh của bộ truyện tranh "Cuộc phiêu lưu của Dế Út"

Bên cạnh đó, nhân dịp đặc biệt này, NXB Kim Đồng cũng giới thiệu bản tiếng Anh của bộ truyện tranh "Cuộc phiêu lưu của Dế Út" do họa sĩ Linh Rab sáng tác, lấy cảm hứng từ "Dế mèn phiêu lưu ký".

Ấn phẩm có nhan đề "Adventures of Crickid", mở rộng cơ hội để độc giả quốc tế tiếp cận di sản văn chương của Tô Hoài.