Ra mắt ba tiểu thuyết của Tô Hoài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt ba tiểu thuyết của Tô Hoài

Kim Ngân

(NLĐO) - Kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài, NXB Kim Đồng giới thiệu đến độc giả 3 tiểu thuyết: "Kẻ cướp bến Bỏi", "Mẹ mìn bố mìn" và "Những ngõ phố".

Bộ 3 tiểu thuyết đặc sắc

Đây được xem là bộ ba tác phẩm tiêu biểu, phản ánh rõ nét phong cách quan sát tinh tế, bút pháp hiện thực cùng tình yêu sâu nặng của Tô Hoài dành cho Hà Nội. Ba tiểu thuyết mở ra ba lát cắt lịch sử - xã hội gắn với những giai đoạn khác nhau của đất nước. 

"Kẻ cướp bến Bỏi" lấy bối cảnh thế kỷ 19, xoay quanh cuộc khởi nghĩa Cao Bá Quát cùng bi kịch của những môn sinh trung nghĩa. Tác phẩm làm sống dậy một giai đoạn bi tráng trong lịch sử, khắc họa khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của nhân dân trước triều đình phong kiến.

Ra mắt ba tiểu thuyết của Tô Hoài- Ảnh 1.

Bộ 3 tiểu thuyết của nhà văn Tô Hoài

Trong khi đó, "Mẹ mìn bố mìn" phản ánh đời sống Bắc Bộ nửa đầu thế kỷ 20, khi đất nước còn trong thời kỳ Pháp thuộc. Qua câu chuyện về những phận đời lam lũ, bị đẩy vào vòng xoáy mưu sinh, Tô Hoài khắc họa sự chân chất, mộc mạc và niềm hy vọng không tắt của con người giữa nghịch cảnh.

Với "Những ngõ phố", tác giả tái hiện Hà Nội sau giải phóng, nơi những ngõ nhỏ trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ và khát vọng đổi thay. Đây cũng là một trong số ít tiểu thuyết khắc họa diện mạo thủ đô ngay sau chiến tranh, cho thấy khả năng nhập cuộc nhanh nhạy và tinh tế của Tô Hoài.

Tri ân cây bút lớn của văn học Việt Nam

Theo đại diện NXB Kim Đồng, việc ra mắt ba tiểu thuyết không chỉ là lời tri ân một cây bút lớn của văn học Việt Nam hiện đại mà còn nhằm đưa văn chương Tô Hoài đến gần hơn với thế hệ độc giả hôm nay. 

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, ông để lại một gia tài đồ sộ với hàng trăm tác phẩm trải dài từ văn xuôi, ký sự cho đến truyện thiếu nhi.

Ra mắt ba tiểu thuyết của Tô Hoài- Ảnh 2.

Bản tiếng Anh của bộ truyện tranh "Cuộc phiêu lưu của Dế Út"

Bên cạnh đó, nhân dịp đặc biệt này, NXB Kim Đồng cũng giới thiệu bản tiếng Anh của bộ truyện tranh "Cuộc phiêu lưu của Dế Út" do họa sĩ Linh Rab sáng tác, lấy cảm hứng từ "Dế mèn phiêu lưu ký". 

Ấn phẩm có nhan đề "Adventures of Crickid", mở rộng cơ hội để độc giả quốc tế tiếp cận di sản văn chương của Tô Hoài.

Tin liên quan

Ra mắt truyện ngắn viết trước năm 1945 của nhà văn Tô Hoài

Ra mắt truyện ngắn viết trước năm 1945 của nhà văn Tô Hoài

Nhà Xuất bản Kim Đồng vừa phát hành tập truyện ngắn "Mực tàu giấy bản", gồm 10 truyện ngắn được viết trước năm 1945 của nhà văn Tô Hoài, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông (6.7.2014 - 6.7.2024).

Tô Hoài và Nguyễn Du - Mối duyên văn trăm năm?

Nhà văn Tô Hoài sinh năm 1920, đúng sau 100 năm ngày đại thi hào Nguyễn Du (1766 - 1820) mất. Tuy khác biệt về thời đại nhưng hai ông có những điểm tương đồng thú vị

Nhà văn Tô Hoài: Sức sáng tạo đáng nể trọng

Một Tô Hoài không lẫn với ai, hết mình, hóm hỉnh và thông minh, nhẹ nhõm mà có sức nặng. Nhũn nhặn, khiêm nhường mà dũng cảm, chẳng biết sợ là gì

Văn học Việt Nam tiểu thuyết Nxb Kim Đồng Tô Hoài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo