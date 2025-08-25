Ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường đầu tiên của TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường đầu tiên của TP HCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật là hoạt động giàu ý nghĩa, phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương

Ngày 25-8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng, TP HCM mắt Câu lạc bộ Võ thuật. Dự lễ ra mắt có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM. 

Ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường đầu tiên của TP HCM - Ảnh 1.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền chúc mừng Câu lạc bộ Võ thuật của Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Hưng. Ảnh: T.Nghĩa

Câu lạc bộ có trụ sở đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự phường. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 7 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Đương Hoài, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Đây là Câu lạc bộ Võ thuật do Ban Chỉ huy quân sự phường thành lập trên địa bàn TP HCM ra mắt đầu tiên.

Ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường đầu tiên của TP HCM - Ảnh 2.

Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Hưng biểu diễn tại lễ ra mắt. Ảnh: T.Nghĩa

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM nhấn mạnh việc Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật là một hoạt động ý nghĩa, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của Lực lượng vũ trang, vừa phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh trong điều kiện hiện nay, khi yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" ngày càng cao, thì sự hình thành và phát triển Câu lạc bộ Võ thuật dưới sự quản lý trực tiếp của Ban Chỉ huy Quân sự phường chính là bước đi quan trọng, kết hợp hài hòa giữa rèn luyện võ thuật với nâng cao sức khỏe, rèn ý chí, kỷ luật với huấn luyện quân sự, quốc phòng.

Để Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng chủ trì, phối hợp cùng Công an phường và các đoàn thể, đưa nội dung rèn luyện võ thuật vào kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ, thanh niên, bảo đảm vừa rèn kỹ thuật, chiến thuật, vừa tăng cường khả năng phối hợp liên ngành. 

Ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường đầu tiên của TP HCM - Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng chúc mừng Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường. Ảnh: T.Nghĩa


Ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường đầu tiên của TP HCM - Ảnh 4.

Biểu diễn võ Vovinam. Ảnh: T.Nghĩa


Tin liên quan

Trải nghiệm ẩm thực, võ thuật và điện ảnh tại Tuần lễ văn hóa Hàn Quốc CJ K Festa 2025

Trải nghiệm ẩm thực, võ thuật và điện ảnh tại Tuần lễ văn hóa Hàn Quốc CJ K Festa 2025

Lễ hội văn hóa Hàn Quốc CJ K Festa 2025 sẽ diễn ra trong ba tuần 21-6 đến 12-7 tại TP HCM, Hà Nội.

Quân đội sẽ múa súng, biểu diễn võ thuật, dân vũ tại trung tâm TP HCM trong tháng 8

(NLĐO) - Chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu được tổ chức tại TP HCM với chủ đề "Bộ Tổng Tham mưu 80 năm dưới Quân kỳ quyết thắng"

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2024 hứa hẹn đầy đặc sắc

(NLĐO) - Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2024 sẽ diễn ra với các nội dung biểu diễn, đấu đối kháng và hội thảo chuyên môn cùng bạn bè quốc tế từ ngày 20-12

Câu lạc bộ võ thuật TP HCM ban chỉ huy an ninh trật tự lực lượng vũ trang phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo