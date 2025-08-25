Ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường đầu tiên của TP HCM

Ngày 25-8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng, TP HCM mắt Câu lạc bộ Võ thuật. Dự lễ ra mắt có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền chúc mừng Câu lạc bộ Võ thuật của Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Hưng. Ảnh: T.Nghĩa

Câu lạc bộ có trụ sở đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự phường. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 7 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Đương Hoài, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Đây là Câu lạc bộ Võ thuật do Ban Chỉ huy quân sự phường thành lập trên địa bàn TP HCM ra mắt đầu tiên.

Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Hưng biểu diễn tại lễ ra mắt. Ảnh: T.Nghĩa

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM nhấn mạnh việc Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật là một hoạt động ý nghĩa, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của Lực lượng vũ trang, vừa phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh trong điều kiện hiện nay, khi yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" ngày càng cao, thì sự hình thành và phát triển Câu lạc bộ Võ thuật dưới sự quản lý trực tiếp của Ban Chỉ huy Quân sự phường chính là bước đi quan trọng, kết hợp hài hòa giữa rèn luyện võ thuật với nâng cao sức khỏe, rèn ý chí, kỷ luật với huấn luyện quân sự, quốc phòng.

Để Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hưng chủ trì, phối hợp cùng Công an phường và các đoàn thể, đưa nội dung rèn luyện võ thuật vào kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ, thanh niên, bảo đảm vừa rèn kỹ thuật, chiến thuật, vừa tăng cường khả năng phối hợp liên ngành.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng chúc mừng Câu lạc bộ Võ thuật Ban Chỉ huy quân sự phường. Ảnh: T.Nghĩa





Biểu diễn võ Vovinam. Ảnh: T.Nghĩa



