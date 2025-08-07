HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Nữ sĩ quan Công an trình diễn võ thuật, quật ngã tội phạm trên phố

Nguyễn Hưởng - Hữu Hưng

(NLĐO)- Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chủ lực Công an TP Hà Nội sẽ tham gia lễ diễu hành chào mừng Quốc khánh và "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Sáng 7-8, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt lễ diễu hành chào mừng "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" và chuẩn bị cho lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025).

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 1.

Đúng 5 giờ, lễ tổng duyệt bắt đầu

Tham gia tổng duyệt có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị chủ lực của Công an TP Hà Nội, bao gồm: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự, các đơn vị đặc nhiệm.

Tại buổi tổng duyệt, ngoài trình diễn khí tài và phương tiện đặc chủng, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành còn biểu diễn võ thuật và thực hiện tình huống giả định Công an Hà Nội ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Đây là dịp biểu dương sức mạnh và cũng là lời khẳng định quyết tâm của Công an Thủ đô trong việc xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Công an TP Hà Nội tổng duyệt lễ diễu hành chào mừng "Ngày hội vì Thủ đô bình yên"

Theo lịch, lễ diễu hành và ra quân chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 10-8 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Lễ diễu hành và ra quân chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 10-8 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm) với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân Thủ đô. Hơn 245 xe cơ giới chuyên dụng được huy động, góp phần thể hiện sức mạnh tổng hợp, sự chính quy - tinh nhuệ - hiện đại của Công an Thủ đô trong thời kỳ mới. Chương trình nhằm lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 2.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm khối rước ảnh Bác, khối hồng kỳ, xe chỉ huy mui trần, 15 khối diễu binh, 5 khối diễu hành và 10 khối phương tiện cơ giới.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 3.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 4.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 5.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 6.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 7.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 8.

Các khối tham gia đại diện cho nhiều lực lượng như: An ninh nhân dân, cảnh sát điều tra, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng quản lý hành chính, hậu cần, kỹ thuật hay khối công an cấp xã.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 9.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 10.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 11.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 12.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 13.

Trước khi kết thúc buổi tổng duyệt là tình huống giả định Công an Hà Nội ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 14.

Các động thác võ thuật, đối kháng của nữ CSGT khiến nhiều người dân trầm trồ, thán phục.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 15.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động trấn áp tội phạm

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 16.

Nữ sĩ quan Công an nhân dân biểu diễn võ thuật , quật ngã tội phạm trên phố - Ảnh 17.

 

công an nhân dân Ngày hội vì Thủ đô bình yên CSGT công an hà nội
