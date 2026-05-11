Ra mắt chương trình truyền hình về phụ nữ

Tìm lại sự tự tin và niềm vui sống

Sau thành công của mùa đầu tiên với hơn 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng số, chương trình "Điều ước của mẹ" chính thức trở lại với mùa 2 mang tên "Hành trình tỏa sắc cùng điều ước của mẹ".

Tiếp nối hành trình lan tỏa giá trị nhân văn từ mùa đầu tiên, chương trình mùa 2 hướng đến những người phụ nữ từng mặc cảm, tổn thương hoặc đánh mất niềm tin vào bản thân. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi diện mạo, chương trình mong muốn đồng hành để giúp họ tìm lại sự tự tin và niềm vui sống.

Theo ê-kíp sản xuất, mỗi nhân vật tham gia đều mang một câu chuyện riêng, có thể là người mẹ đơn thân nhiều năm sống khép kín, người phụ nữ chịu tổn thương bởi định kiến ngoại hình hay những người vợ, người mẹ dành cả thanh xuân chăm lo cho gia đình mà quên đi bản thân mình cũng cần được yêu thương.

Chương trình "Điều ước của mẹ" tri ân các nghệ sĩ tham gia chương trình

Những hoàn cảnh xuất hiện trong “Điều ước của mẹ” lan tỏa thông điệp chữa lành và yêu thương.

Cộng đồng "Tri ân 10.000 bà mẹ Việt Nam"

Đồng hành xuyên suốt chương trình là ông Thái Phan Thanh Bình - Chủ tịch DN Group, cùng nhiều nghệ sĩ khách mời như Lâm Hùng, Quách Ngọc Tuyên, Quốc Thuận, Hiếu Hiền, Thanh Thức, Quỳnh Lam, Võ Minh Lâm, Minh Luân, Dương Cẩm Lynh…

Bên cạnh đó, chương trình cũng phát động chiến dịch cộng đồng "Tri ân 10.000 bà mẹ Việt Nam". Theo đó, 10.000 bà mẹ sẽ được trao tặng quà và các chương trình tri ân đặc biệt tại hệ thống Seoul Center trên toàn quốc.

"Hành trình tỏa sắc cùng điều ước của mẹ" mùa 2 dự kiến phát sóng lúc 21 giờ thứ tư hằng tuần trên HTV9 và các nền tảng thuộc MCV Networks, bắt đầu từ ngày 20-5.

Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện giàu cảm xúc hơn, gần gũi hơn và chạm sâu hơn vào những giá trị nhân văn cốt lõi của gia đình và tình mẫu tử Việt Nam.