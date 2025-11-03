Võ Hạ Trâm nức nở vì "Điều ước của mẹ"

Chiều 03-11, họp báo ra mắt chương trình "Điều ước của mẹ" đã diễn ra tại MCV Complex (TP HCM), với tham gia của các nghệ sĩ: Việt Hương, Võ Hạ Trâm, Quỳnh Lam, Hoàng Oanh...

Võ Hạ Trâm khóc nức nở

Chương trình truyền hình thực tế "Điều ước của mẹ" do DN Group đầu tư sản xuất. Đây là hành trình mang giá trị nhân văn, nơi những người phụ nữ, người mẹ Việt được sẻ chia, được truyền cảm hứng, để nghị lực sống trong họ được hồi sinh và vươn lên từ những tổn thương.

Nghệ sĩ Việt Hương là MC đồng hành xuyên suốt chương trình

Tại chương trình, ca sĩ Võ Hạ Trâm xúc động thể hiện ca khúc "Điều ước của mẹ", sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Cô chia sẻ bản thân không kìm được nước mắt khi hát với tâm thế của một người mẹ, đồng cảm sâu sắc với những nhân vật trong chương trình.

CLIP: Võ Hạ Trâm khóc nức nở khi thể hiện ca khúc chủ đề "Điều ước của mẹ"

"Điều ước của mẹ" gồm 21 tập, mỗi tập là một hành trình "tái sinh" của những nhân vật đời thường được kết nối, chia sẻ và hỗ trợ bởi các nghệ sĩ và chuyên gia đồng hành. Mỗi câu chuyện được chia thành ba phần: "Cấp vốn - Chiếc chìa khóa vàng", "Cánh cửa tương lai" và "Giải cứu" - thể hiện hành trình vượt khó, khởi nghiệp và tìm lại chính mình của nhân vật.

Hành trình chữa lành cho phụ nữ Việt

Ông Thái Phan Thanh Bình, Chủ tịch DN Group, cho biết "Điều ước của mẹ" là biểu tượng của nghị lực, của sự khởi đầu mới. "Khi bắt tay thực hiện chương trình, chúng tôi không chỉ muốn làm ra một chương trình truyền hình cảm động, mà còn muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực cho những người phụ nữ Việt Nam" - ông Bình chia sẻ.

Hai gia đình được ghi hình đầu tiên của chương trình xuất hiện tại họp báo

Trong 21 tập phát sóng, chương trình có sự đồng hành của MC Việt Hương cùng ông Thái Phan Thanh Bình trong vai trò người kết nối. Họ không chỉ là người dẫn dắt mà còn là người đồng hành, lắng nghe và chia sẻ câu chuyện đời thường của những người phụ nữ đã, đang vượt qua nghịch cảnh để vươn lên.

Chương trình "Điều ước của mẹ" phát sóng vào 17 giờ 30 thứ Bảy hằng tuần trên HTV9 và 18 giờ cùng ngày trên kênh Thái Phan Thanh Bình TV và hệ thống MCV Networks.

Mỗi tập mang đến những câu chuyện chân thật, truyền cảm hứng để phụ nữ luôn dám ước mơ, hạnh phúc và bắt đầu lại ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.