Thể thao

Ra mắt đội chạy bộ Zocker với ngôi sao Kenya

Đông Linh - Ảnh: Phan Đăng

(NLĐO) - Không chỉ tham gia tích cực vào thị trường với đa dạng sản phẩm các bộ môn thể thao, thương hiệu Zocker còn lập êkip chạy bộ gồm nhiều VĐV hàng đầu.

Ngày 19-8, thương hiệu thể thao Zocker, thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Koji, chính thức công bố lễ ký kết hợp tác với các VĐV chạy bộ hàng đầu khu vực miền Nam. 

Sự kiện mở ra cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho sự thành lập Zocker Running Team - đội chạy chuyên nghiệp mang khát vọng chinh phục những giới hạn mới, lan tỏa tinh thần thể thao và truyền cảm hứng đến cộng đồng yêu chạy bộ.

Ra mắt đội chạy bộ Zocker với ngôi sao Kenya - Ảnh 1.

Ký kết hợp tác với chân chạy Edwin Kiptoo (Kenya)

Tại buổi lễ, Zocker chính thức ký kết với các VĐV Edwin Kiptoo (Kenya), Lê Văn Tuấn, Mao Quốc Tới, Trương Trí Tâm, Sùng Páo, Vòng Vành Long, Lê Hữu Lộc..., những gương mặt tiêu biểu, giàu kinh nghiệm và sở hữu bảng thành tích nổi bật trong làng chạy bộ, kể cả Edwin Kiptoo, người 2 lần liên tiếp chiến thắng cự ly 42 km tại các giải trong hệ thống VnExpress Marathon.

TIN LIÊN QUAN

"Chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng chạy bộ vững mạnh, nơi hội tụ những VĐV xuất sắc nhất, cùng nhau thi đấu và truyền cảm hứng, kết nối sâu hơn với các CLB trên toàn quốc. Chúng tôi muốn giúp đỡ, mở rộng hoạt động với các CLB, biến CLB trở thành trạm năng lượng của cộng đồng, nơi mọi người tìm thấy cảm hứng, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau nuôi dưỡng một phong trào chạy bộ bền vững và lâu dài. 

Chúng tôi cũng mong muốn mở rộng hình ảnh VĐV Việt Nam ra đấu trường quốc tế, đưa hình ảnh VĐV Việt, cộng đồng chạy bộ và những sản phẩm Việt khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao thế giới" - ông Nguyễn Đình Thụy, giám đốc Zocker chia sẻ.

Ra mắt đội chạy bộ Zocker với ngôi sao Kenya - Ảnh 2.

Ra mắt Zocker Running Team với các chân chạy hàng đầu

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Zocker đã giới thiệu phiên bản giày chạy bộ thế hệ mới Zocker Speed Light Gen 2. Sản phẩm với hai dòng half-carbon và full carbon đáp ứng yêu cầu về chinh phục tốc độ hay bứt phá sức bền, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các "chân chạy" Việt.

thương hiệu thể thao Zocker Zocker Running Team lê văn tuấn Edwin Kiptoo Zocker Speed Light Gen 2.
