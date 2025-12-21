Ra mắt Dự án âm nhạc "Ý Đảng - Lòng Dân" chào mừng ĐH Đảng XIV

"Ý Đảng - Lòng Dân" là một trong số các dự án âm nhạc ra mắt chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Khác với những ca khúc chính trị truyền thống, MV của ca sĩ Trần Bích Ngọc đã khai thác chủ đề bằng một ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, mộc mạc và hiện đại.



Ca sĩ Trần Bích Ngọc ra mắt MV "Ý Đảng - Lòng Dân"

MV ghi lại những thước phim chân thực về đời sống, không khí lao động và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân phường Phú Thượng, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu sức truyền cảm.

Đối với ca sĩ - Thượng úy Trần Bích Ngọc, ca khúc "Ý Đảng - Lòng Dân" mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn một thập kỷ kể từ ngày cô giành danh hiệu Á quân Sao Mai 2015 phong cách Thính phòng.

Trong buổi ra mắt MV, nữ ca sĩ chia sẻ nhiều người hỏi cô tại sao lại để 10 năm mới ra mắt sản phẩm mới, tuy nhiên với Trần Bích Ngọc, mọi việc đều cần có chữ duyên.

"Tôi là một người khá cầu toàn, có những lúc bài hát đã thu âm xong nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa thực sự hoàn hảo nên chưa sẵn sàng công bố. Tôi tin mọi việc đều cần có chữ "duyên" và thay vì vội vàng, tôi chọn cách chậm mà chắc để mình đủ tự tin, bản lĩnh và một độ "chín" cần thiết" - Trần Bích Ngọc cho hay.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc và ca sĩ Trần Bích Ngọc

Dự án "Ý Đảng - Lòng Dân" gồm hai phiên bản: một MV song ca cùng nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc và một bản audio đơn ca mang màu sắc giao hưởng thính phòng. Sự kết hợp này cũng là kỷ niệm 15 năm tình bạn, tình đồng chí gắn bó giữa hai nữ nghệ sĩ cùng tên Ngọc từ thuở còn là sinh viên

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc, người giữ vai trò Giám đốc âm nhạc cho dự án, chia sẻ về áp lực vượt qua cái bóng của chính mình sau thành công của ca khúc "Lời Đảng hiệu triệu trái tim" tại Đại hội Đảng lần thứ XIII. Cô cho hay mình ấp ủ mong muốn viết thêm một ca khúc mới hướng tới kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIV với chủ đề về một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Ban đầu, tôi khá băn khoăn vì cùng một chủ đề chính trị, làm sao để vượt qua được cái bóng của tác phẩm trước đó. Đúng lúc này, khi ca sĩ Trần Bích Ngọc có ý định thực hiện một sản phẩm kỷ niệm 10 năm đạt giải Á quân Sao Mai, tôi đã định hướng cho bạn ấy thực hiện ca khúc mang chủ đề này" - nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ. Cô cũng khẳng định khi thực hiện dự án này, điều đầu tiên thôi thúc ê kíp chính là ý thức của người nghệ sĩ - chiến sĩ: làm sao để đưa tư tưởng vào âm nhạc một cách mềm mại và đời thường nhất.

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi ca sĩ Trần Bích Ngọc đang công tác - dành nhiều lời khen ngợi cho học trò của mình. Ông cho rằng sáng tạo nghệ thuật về đề tài Đảng là một thử thách, tình yêu dành cho Đảng thì luôn sâu nặng, nhưng để cụ thể hóa thành lời ca đi vào lòng người lại không hề đơn giản.

Tác phẩm này có tính đại chúng rất cao, thể hiện được tiếng nói của người nghệ sĩ và cũng là tiếng nói của nhân dân. Từng ca từ rất trong sáng, giai điệu đẹp, toát lên tinh thần: Đảng luôn tiên phong, dung dị nhưng sâu nặng trong lòng dân. Dân tin Đảng, đi theo Đảng như một sự lựa chọn tự nhiên và hồn nhiên của cuộc sống.