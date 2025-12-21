Ra mắt Dự án âm nhạc "Ý Đảng - Lòng Dân" chào mừng ĐH Đảng XIV

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Ra mắt Dự án âm nhạc "Ý Đảng - Lòng Dân" chào mừng ĐH Đảng XIV

Yến Anh

(NLĐO)- Dự án âm nhạc "Ý Đảng - Lòng Dân" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được ca sĩ Trần Bích Ngọc ra mắt ngày 21-12.

Đảng - Lòng Dân" là một trong số các dự án âm nhạc ra mắt chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Khác với những ca khúc chính trị truyền thống, MV của ca sĩ Trần Bích Ngọc đã khai thác chủ đề bằng một ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, mộc mạc và hiện đại.

Ra mắt Dự án âm nhạc "Ý Đảng - Lòng Dân" chào mừng ĐH Đảng XIV - Ảnh 1.

Ca sĩ Trần Bích Ngọc ra mắt MV "Ý Đảng - Lòng Dân"

MV ghi lại những thước phim chân thực về đời sống, không khí lao động và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân phường Phú Thượng, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu sức truyền cảm.

Đối với ca sĩ - Thượng úy Trần Bích Ngọc, ca khúc "Ý Đảng - Lòng Dân" mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn một thập kỷ kể từ ngày cô giành danh hiệu Á quân Sao Mai 2015 phong cách Thính phòng.

Trong buổi ra mắt MV, nữ ca sĩ chia sẻ nhiều người hỏi cô tại sao lại để 10 năm mới ra mắt sản phẩm mới, tuy nhiên với Trần Bích Ngọc, mọi việc đều cần có chữ duyên.

"Tôi là một người khá cầu toàn, có những lúc bài hát đã thu âm xong nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa thực sự hoàn hảo nên chưa sẵn sàng công bố. Tôi tin mọi việc đều cần có chữ "duyên" và thay vì vội vàng, tôi chọn cách chậm mà chắc để mình đủ tự tin, bản lĩnh và một độ "chín" cần thiết" - Trần Bích Ngọc cho hay.

Ra mắt Dự án âm nhạc "Ý Đảng - Lòng Dân" chào mừng ĐH Đảng XIV - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc và ca sĩ Trần Bích Ngọc

Dự án "Ý Đảng - Lòng Dân" gồm hai phiên bản: một MV song ca cùng nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc và một bản audio đơn ca mang màu sắc giao hưởng thính phòng. Sự kết hợp này cũng là kỷ niệm 15 năm tình bạn, tình đồng chí gắn bó giữa hai nữ nghệ sĩ cùng tên Ngọc từ thuở còn là sinh viên

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc, người giữ vai trò Giám đốc âm nhạc cho dự án, chia sẻ về áp lực vượt qua cái bóng của chính mình sau thành công của ca khúc "Lời Đảng hiệu triệu trái tim" tại Đại hội Đảng lần thứ XIII. Cô cho hay mình ấp ủ mong muốn viết thêm một ca khúc mới hướng tới kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIV với chủ đề về một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Ban đầu, tôi khá băn khoăn vì cùng một chủ đề chính trị, làm sao để vượt qua được cái bóng của tác phẩm trước đó. Đúng lúc này, khi ca sĩ Trần Bích Ngọc có ý định thực hiện một sản phẩm kỷ niệm 10 năm đạt giải Á quân Sao Mai, tôi đã định hướng cho bạn ấy thực hiện ca khúc mang chủ đề này" - nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ. Cô cũng khẳng định khi thực hiện dự án này, điều đầu tiên thôi thúc ê kíp chính là ý thức của người nghệ sĩ - chiến sĩ: làm sao để đưa tư tưởng vào âm nhạc một cách mềm mại và đời thường nhất.

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi ca sĩ Trần Bích Ngọc đang công tác - dành nhiều lời khen ngợi cho học trò của mình. Ông cho rằng sáng tạo nghệ thuật về đề tài Đảng là một thử thách, tình yêu dành cho Đảng thì luôn sâu nặng, nhưng để cụ thể hóa thành lời ca đi vào lòng người lại không hề đơn giản. 

Tác phẩm này có tính đại chúng rất cao, thể hiện được tiếng nói của người nghệ sĩ và cũng là tiếng nói của nhân dân. Từng ca từ rất trong sáng, giai điệu đẹp, toát lên tinh thần: Đảng luôn tiên phong, dung dị nhưng sâu nặng trong lòng dân. Dân tin Đảng, đi theo Đảng như một sự lựa chọn tự nhiên và hồn nhiên của cuộc sống.

Tin liên quan

"Tự hào Đảng quang vinh" mừng Đảng tròn 93 mùa xuân

"Tự hào Đảng quang vinh" mừng Đảng tròn 93 mùa xuân

(NLĐO)- Chương trình nghệ thuật "Tự hào Đảng quang vinh" diễn ra tối 3-2 tại sân khấu trước Nhà hát TP HCM.

Đảng đảng hội đảng Trần Bích Ngọc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo