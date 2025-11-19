TPHCM chuẩn bị loạt dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng

UBND TPHCM vừa giao các sở, ngành và chủ đầu tư khẩn trương chuẩn bị cho loạt lễ khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo yêu cầu tại Công điện 158 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, TPHCM vừa khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo kế hoạch, các chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để hoàn thiện kịch bản lễ, tiến độ tổ chức và hồ sơ dự án. Các nội dung sau đó được gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để rà soát, hướng dẫn và thống nhất phương án tổ chức. Cơ quan này cũng sẽ phối hợp báo chí thực hiện truyền thông và điều phối hoạt động thông tin trong suốt quá trình khởi công – khánh thành.

Ở cấp cơ sở, UBND các phường, xã sẽ cùng Công an TP HCM bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và kiểm soát tình hình xung quanh khu vực diễn ra sự kiện. Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị quanh công trình cũng được yêu cầu triển khai song song.

Danh mục các công trình chuẩn bị khởi công, khánh thành rất đa dạng, trong đó có các dự án quy mô lớn như: Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên, khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), cải tạo rạch Xuyên Tâm, chỉnh trang bờ Bắc kênh Đôi, thi công hai đoạn Vành đai 2, dự án thành phần cao tốc TP HCM – Mộc Bài và thông xe kỹ thuật hơn 30 km Vành đai 3; xây cầu Nguyễn Khoái kết nối 3 quận trung tâm cũ.

Nhóm dự án B gồm các công trình chủ yếu trong lĩnh vực y tế – giáo dục, như: Xây dựng Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm, nâng cấp trường THPT Trần Văn Giàu, mở rộng cơ sở vật chất Bệnh viện Nhân Ái và Bệnh viện Nhi đồng 1.

Nhóm C có 2 dự án: Công viên Thạnh Lộc và cầu Kênh Ngang số 1 (phường Phú Định, quận 8).