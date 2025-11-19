TPHCM chuẩn bị loạt dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM chuẩn bị loạt dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM chuẩn bị khởi công, khánh thành loạt dự án lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

UBND TPHCM vừa giao các sở, ngành và chủ đầu tư khẩn trương chuẩn bị cho loạt lễ khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo yêu cầu tại Công điện 158 của Thủ tướng Chính phủ. 

TP HCM chuẩn bị loạt dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng XIV - Ảnh 1.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, TPHCM vừa khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo kế hoạch, các chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để hoàn thiện kịch bản lễ, tiến độ tổ chức và hồ sơ dự án. Các nội dung sau đó được gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để rà soát, hướng dẫn và thống nhất phương án tổ chức. Cơ quan này cũng sẽ phối hợp báo chí thực hiện truyền thông và điều phối hoạt động thông tin trong suốt quá trình khởi công – khánh thành.

Ở cấp cơ sở, UBND các phường, xã sẽ cùng Công an TP HCM bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và kiểm soát tình hình xung quanh khu vực diễn ra sự kiện. Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị quanh công trình cũng được yêu cầu triển khai song song.

Danh mục các công trình chuẩn bị khởi công, khánh thành rất đa dạng, trong đó có các dự án quy mô lớn như: Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên, khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), cải tạo rạch Xuyên Tâm, chỉnh trang bờ Bắc kênh Đôi, thi công hai đoạn Vành đai 2, dự án thành phần cao tốc TP HCM – Mộc Bài và thông xe kỹ thuật hơn 30 km Vành đai 3; xây cầu Nguyễn Khoái kết nối 3 quận trung tâm cũ.

Nhóm dự án B gồm các công trình chủ yếu trong lĩnh vực y tế – giáo dục, như: Xây dựng Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm, nâng cấp trường THPT Trần Văn Giàu, mở rộng cơ sở vật chất Bệnh viện Nhân Ái và Bệnh viện Nhi đồng 1. 

Nhóm C có 2 dự án: Công viên Thạnh Lộc và cầu Kênh Ngang số 1 (phường Phú Định, quận 8). 

Tin liên quan

Khởi công gói thầu “khủng” cuối rạch Xuyên Tâm

Khởi công gói thầu “khủng” cuối rạch Xuyên Tâm

(NLĐO) - TP HCM khởi công 2 gói thầu cuối Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, thúc đẩy tiến độ, giảm ngập và cải thiện môi trường khu trung tâm.

Orion khởi công nhà máy Yên Phong 2C

Công ty Orion Food Vina tổ chức Lễ khởi công Nhà máy Yên Phong 2C, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng đầu tư bền vững tại Việt Nam.

Đồng loạt khởi công các trường nội trú liên cấp tại biên giới

Sáng 16-11, tại xã Ia Nan, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS ở 7 xã biên giới.

lễ khởi công Sở Xây dựng Sở Tài chính đại hội đảng TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo