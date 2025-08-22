Ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today

Ngày 22-8, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã tổ chức Lễ giới thiệu Kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today - kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam, phát sóng chính thức vào ngày 7-9-2025.

Sáng 22-8, VTV tổ chức Lễ giới thiệu Kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today

Kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today được thành lập theo Quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 11-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thực hiện cung ứng dịch vụ truyền hình đối ngoại quốc gia quảng bá Việt Nam ra thế giới.

Phát biểu tại lễ giới thiệu, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc VTV, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và sứ mệnh của kênh mới. Sau nhiều năm ấp ủ và triển khai, VTV sẽ ra mắt kênh Truyền hình đối ngoại bằng tiếng nước ngoài Vietnam Today vào ngày 7-9 tới. Đây là kênh truyền hình đối ngoại quốc gia đầu tiên phát sóng 24-7 chủ yếu bằng tiếng Anh, tích hợp phụ đề đa ngôn ngữ, hiện diện trên các nền tảng truyền thông hiện đại, với mục tiêu phủ sóng khắp toàn cầu.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc VTV, chia sẻ tại sự kiện ra mắt kênh Vietnam Today

Phó Tổng Giám đốc VTV cũng liên hệ dấu mốc 55 năm của truyền hình Việt Nam. "Ngày 7-9-1970, chương trình truyền hình đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được phát sóng để truyền tải thông tin đến người dân trong nước. 55 năm sau, VTV tiếp tục sứ mệnh đưa thông tin của Việt Nam tới khán giả toàn cầu bằng một kênh đối ngoại quốc gia mang tên Vietnam Today.

Vietnam Today là "cửa sổ nhìn về Việt Nam", đem đến cho khán giả toàn cầu bức tranh khách quan và sống động về Việt Nam hôm nay: Từ thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Câu chuyện Việt Nam được kể theo cách sinh động, mới mẻ, hấp dẫn, với góc nhìn đa chiều, giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng và hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Nhà báo Lê Minh, Trưởng phòng Chương trình, Ban Truyền hình đối ngoại, chia sẻ về các nền tảng phát sóng kênh Vietnam Today

Kênh được xây dựng dựa trên phương châm "Thông tin chính thống - Nội dung sắc bén, hấp dẫn - Truyền thông sáng tạo", với mong muốn đem đến câu chuyện về một Việt Nam vượt lên những định kiến cũ - một đất nước hòa bình, ổn định, vừa gìn giữ truyền thống vừa hội nhập hiện đại, tràn đầy sức trẻ và năng động, nền văn hóa giàu bản sắc, tươi đẹp và giàu tiềm năng. Kênh cũng giới thiệu những giá trị đặc trưng, bản sắc truyền thống cùng diện mạo hiện đại của đất nước, phản ánh hành trình Việt Nam vươn mình phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Nhà báo Lê Hoàng Linh, Trưởng phòng Chính trị - Kinh tế của Ban Truyền hình Đối ngoại, giới thiệu về hệ thống chương trình đa dạng của kênh Vietnam Today

Ông Lê Hoàng Linh, Trưởng phòng Chuyên mục Chính trị - Kinh tế, Ban Truyền hình đối ngoại, chia sẻ Vietnam Today hướng đến khán giả trên toàn thế giới. Đó là cộng đồng quốc tế quan tâm tới tình hình và sự phát triển của Việt Nam; các chính trị gia và nhà hoạch định chính sách cần nguồn thông tin khách quan, đáng tin cậy; các học giả, chuyên gia và nhà nghiên cứu muốn tiếp cận dữ liệu, phân tích chuyên sâu; các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh; khách du lịch mong muốn khám phá điểm đến; cùng đông đảo bạn bè quốc tế yêu mến và đồng hành với Việt Nam.

Ở mảng tin tức chính luận, chương trình Vietnam 360 sẽ phân tích các chiến lược và quyết định quan trọng của Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia, học giả uy tín. Bên cạnh đó, các chương trình văn hoá nghệ thuật như Tune Box, Amazing Vietnam sẽ đem đến những nội dung mới mẻ, chất lượng, giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng và hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

VTV giới thiệu kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today

Tại Việt Nam, Vietnam Today sẽ phát sóng qua hệ thống truyền hình số mặt đất trên toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam; hệ thống truyền hình cáp VTVCab, SCTV; hệ thống truyền hình số vệ tinh DTH; Ứng dụng OTT của Vietnam Today, VTVgo, FPT, VieOn, AVG, Clip TV.

Tại nước ngoài, khán giả có thể theo dõi kênh trên các nền tảng như ứng dụng OTT của VTVgo và ứng dụng Vietnam Today; Ứng dụng OTT của Toober tại châu Mỹ và châu Âu,.. Hệ thống phát sóng truyền hình số mặt đất tại Lào; Nền tảng OTT của Unitel tại Lào, Metfone tại Campuchia và Mytel tại Myanmar.

Theo đại diện VTV, từ năm 2026, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục làm việc với các đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình tại các địa bàn trên thế giới để truyền dẫn kênh tại các địa bàn trọng điểm của thông tin đối ngoại quốc gia theo các phương thức phổ biến, phù hợp với từng quốc gia, khu vực, đảm bảo thuận lợi, hiệu quả trong việc thu xem.