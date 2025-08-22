VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" lên sóng đúng ngày 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" lên sóng đúng ngày 2-9

Yến Anh

(NLĐO)- VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" tái hiện hành trình Việt Nam chuyển giao những giống lúa đặc biệt, trong đó có giống lúa CT16, sang Cuba.

Bộ phim tài liệu VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" sẽ chính thức lên sóng vào 20 giờ 10 ngày 2-9-2025 trên VTV1, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đặc biệt, Truyền hình Quốc gia Cuba cũng sẽ phát sóng song song bộ phim này cùng thời điểm với Việt Nam, đánh dấu lần hợp tác mang ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực truyền hình giữa hai quốc gia.

VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" lên sóng đúng ngày 2-9- Ảnh 1.

Đoàn làm phim “Hạt giống hạnh phúc” cùng các chuyên gia Việt Nam trên cánh đồng lúa trĩu hạt ở Cuba

Sự kiện này một lần nữa khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, đồng thời thể hiện sức lan tỏa của tinh thần "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm trong Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

"Hạt giống hạnh phúc" tái hiện hành trình Việt Nam chuyển giao những giống lúa đặc biệt, trong đó có giống lúa CT16, sang Cuba - đất nước anh em luôn kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất.

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm đồng hành cùng Cuba trong việc bảo đảm an ninh lương thực trong giai đoạn đầy thử thách, bằng chính những giống lúa Việt Nam được người dân hai nước trực tiếp gieo trồng trên đất Cuba.

VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" lên sóng đúng ngày 2-9- Ảnh 2.

Người dân Cuba trên cánh đồng lúa

Thông qua câu chuyện về hạt lúa, bộ phim khắc họa hình ảnh Việt Nam không chỉ là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, mà còn là dân tộc giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia tri thức và kinh nghiệm để cùng bạn bè quốc tế vun đắp một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Về sự kiện phát sóng song song này, Phó Chủ tịch Viện Thông tin và Truyền thông xã hội Cuba Jorge Legañoa Alonso nhấn mạnh: "Việc Truyền hình quốc gia Cuba phát sóng song song bộ phim tài liệu đặc biệt của VTV không chỉ là hoạt động truyền thông, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc. Đây là món quà tinh thần quý giá trong dịp kỷ niệm trọng đại của nhân dân Việt Nam".

VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" lên sóng đúng ngày 2-9- Ảnh 3.

Đoàn làm phim “Hạt giống hạnh phúc” cùng các chuyên gia Việt Nam trên cánh đồng lúa trĩu hạt ở Cuba

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM, Trưởng đoàn công tác VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc", khẳng định việc phát sóng VTV Đặc biệt này càng thêm ý nghĩa khi giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc mà dân tộc ta giành được từ 80 năm trước vẫn đang tiếp tục được vun đắp và lan tỏa ra thế giới.

Với lối kể chuyện điện ảnh trực tiếp, giàu cảm xúc, cùng sự đầu tư công phu về hình ảnh, âm nhạc và tư liệu, "Hạt giống hạnh phúc" hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm xúc động, nhân văn và đầy ý nghĩa trong dịp Quốc khánh năm nay.

Hành trình của giống lúa CT16 nảy mầm và xanh tốt trên những cánh đồng đất đỏ Cuba là minh chứng cho tình hữu nghị hai nước: Việt Nam từng nhận được sự sẻ chia của Cuba trong những năm tháng chiến tranh và hôm nay chính những hạt lúa lại trở thành nhịp cầu mang đến niềm tin, sự no ấm và hạnh phúc cho người dân Cuba.

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ, đạo diễn VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc", chia sẻ phim không có lời bình, mà kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Mỗi hạt lúa, mỗi nụ cười trên gương mặt người nông dân chính là lời nhắn gửi giản dị nhưng sâu sắc.

Để có được những thước phim chân thực, ê-kíp đã trải qua hành trình dài ngày trên vùng đất Pinar del Río của Cuba. Họ ghi lại khoảnh khắc nông dân Cuba cúi mình gieo hạt giống Việt Nam với niềm tin về một vụ mùa no đủ, những bàn tay Việt Nam và Cuba cùng nhau vun xới cánh đồng, chia sẻ kinh nghiệm và hy vọng.

Đặc biệt, bộ phim ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động của những chuyên gia Việt Nam - những người đã chấp nhận xa gia đình, gác lại nỗi lo riêng tư khi phải sống xa người thân.

Họ bám trụ trong ngôi nhà mà người Cuba hay gọi là "Nhà Việt Nam" giữa cánh đồng, nơi thiếu thốn điện, nước và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, để ngày ngày đồng hành cùng nông dân Cuba gieo cấy từng hạt lúa Việt Nam.

Trong gian khó, niềm vui lớn nhất của họ là nhìn thấy người bạn Cuba mỉm cười hạnh phúc khi lúa trổ bông, khi những cánh đồng xanh lên hy vọng. Chính khoảnh khắc ấy đã làm sáng rõ thông điệp giản dị mà sâu xa: "Hạnh phúc sẽ được nhân đôi khi biết cho đi và giúp người khác hạnh phúc".

Tin liên quan

318,6 tỉ đồng ủng hộ Cuba, trend “thu phí hoạt động” lan tỏa facebook

318,6 tỉ đồng ủng hộ Cuba, trend “thu phí hoạt động” lan tỏa facebook

(NLĐO) - Đến sáng 18-8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã nhận 318,6 tỉ đồng, gấp gần 5 lần mục tiêu ban đầu.

Cuba Hạt giống hạnh phúc VTV Đặc biệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo