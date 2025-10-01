HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ra mắt mô hình mới: Chăm sóc, đưa đón người cao tuổi trong ngày

XUÂN THU

(NLĐO)-Mô hình dành cho người cao tuổi này đã được triển khai thành công tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đức, Pháp và các nước phát triển trên thế giới.

Ngày 1-10, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM ra mắt mô hình điều trị nội trú ban ngày cho người cao tuổi.

Ra mắt mô hình mới: Chăm sóc, đưa đón người cao tuổi trong ngày - Ảnh 1.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM (trái) giới thiệu về mô hình mới

TS-BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM, cho biết hiện nay, người cao tuổi thường phải đối mặt với nhiều bệnh lý, các di chứng sau tai biến, chấn thương hoặc suy giảm chức năng do tuổi tác. Nếu chỉ điều trị bằng thuốc mà không có phục hồi chức năng tích cực, họ có nguy cơ cao không phục hồi, phải lệ thuộc và mất đi sự độc lập. Cuộc sống thời đại khiến người trẻ cũng ít thời gian trong việc chăm sóc gia đình, trong đó có việc chăm sóc người cao tuổi tại nhà.

Ra mắt mô hình mới: Chăm sóc, đưa đón người cao tuổi trong ngày - Ảnh 2.

Người cao tuổi được chăm sóc toàn diện về sức khỏe, thể lực, tinh thần với mô hình mới đậm tính nhân văn

Với sứ mệnh kép vừa là đơn vị tiên phong trong việc tái thiết chức năng cơ thể, vừa là bạn đồng hành giúp người bệnh tái hòa nhập cuộc sống. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, nhiệm vụ chăm sóc này càng trở nên sâu sắc và nhân văn hơn bao giờ hết. Mô hình này được triển khai như một giải pháp thiết thực, cân bằng hoàn hảo trong chăm sóc và điều trị. Mô hình đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đức, Pháp và các nước phát triển trên thế giới.

Để triển khai, bệnh viện đã chuẩn bị kỹ về nhân vật lực như phòng tâm thể được thiết kế thân thiện, không gian ấm cúng; đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, dinh dưỡng… được đào tạo chuyên nghiệp. Mỗi người bệnh sẽ có một kế hoạch chăm sóc cá thể hóa do nhóm đa ngành cùng xây dựng, theo dõi; lập hồ sơ bệnh án điện tử theo dõi sức khỏe tại nhà đảm bảo liên tục và an toàn…

Đồng thời, bệnh viện tổ chức xe đưa đón theo tuyến, đảm bảo an toàn, đúng giờ và thuận tiện. Người cao tuổi không chỉ được điều trị bệnh lý mà còn được tập luyện vận động, tư vấn dinh dưỡng, tham gia các hoạt động nhóm, giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. 

"Với việc đảm bảo liên tục trong chăm sóc, người cao tuổi sẽ được theo dõi sát sao bởi bác sĩ điều trị, được điều chỉnh phác đồ kịp thời và được chăm sóc bởi đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên phục hồi chức năng giàu kinh nghiệm. Song song đó là kết hợp đa lĩnh vực trong một ngày điều trị, từ y khoa, phục hồi chức năng, dinh dưỡng đến hỗ trợ tâm lý – xã hội"-BS Hoàng nhấn mạnh thêm.



