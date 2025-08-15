Ngày 15-8, tại hội thảo "Dữ liệu Du lịch trong phát triển Kinh tế số" tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, Cục Du lịch, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cùng Tập đoàn Sun Group đã công bố chính thức ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Việt Nam mang tên Visit Vietnam.

Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia trao bản ghi nhớ hợp tác cho Tập đoàn Sun Group

Đây sẽ là nền tảng tích hợp thông tin, đánh giá về điểm đến và công cụ đặt dịch vụ du lịch tại Việt Nam, được xem là bước tiến chiến lược cho du lịch số.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục du lịch Việt Nam, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), các đối tác chiến lược như Sun Group, Visa, Mastercard, Trip.com… đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam. Nền tảng này đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách, từ đó hình thành một hệ sinh thái du lịch minh bạch, thông minh và an toàn.

Theo đó, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) là đơn vị ban hành chính sách và khung pháp lý dự án, đồng thời cũng là cơ quan chứng nhận dự án. Tập đoàn Sun Group là đơn vị phát triển và vận hành nền tảng công nghệ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hỗ trợ truyền thông, quảng bá sáng kiến trên các kênh quốc gia, đồng thời giới thiệu và thu hút cộng đồng doanh nghiệp du lịch tham gia dự án. Dữ liệu của nền tảng sẽ được đóng góp chính bởi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp du lịch và du khách.

Điểm nổi bật của Visit Vietnam nằm ở khả năng tích hợp các công nghệ tiên tiến. Hệ thống trợ lý du lịch ảo AI Travel Assistant có thể lập kế hoạch và đặt dịch vụ tự động cho du khách. Nền tảng NDAchain.vn giúp xác thực phi tập trung, đảm bảo độ tin cậy và tính minh bạch của thông tin. Các dịch vụ được tích hợp sâu, từ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực cho đến các chương trình khách hàng thân thiết toàn quốc. Bên cạnh đó, cùng với công nghệ Blockchain và quy trình bảo mật Tokenization, mọi dữ liệu trên nền tảng sẽ được xác minh và bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Ra đời trong bối cảnh du lịch Việt Nam còn thiếu một hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tập trung, Visit Vietnam được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng thông tin phân tán, thiếu liên kết và khó tiếp cận. Nền tảng này sẽ giúp du khách dễ dàng tìm kiếm, đặt dịch vụ, khám phá văn hóa địa phương; giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, thiết kế sản phẩm cá nhân hóa; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục Trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại sự kiện, thiếu tá Đào Đức Triệu, Tổng thư ký Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia khẳng định vai trò của kinh tế số trong tương lai, đặc biệt với du lịch.

Thiếu tá Đào Đức Triệu cho biết, "Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Sun Group, chính thức ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia – Visit Vietnam. Đây là bước đi quan trọng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu du lịch công - tư, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn, phục vụ đồng thời ba mục tiêu: quản lý - kinh doanh - trải nghiệm du khách".

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ, ngành du lịch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá là điểm sáng trong bức tranh nền kinh tế xã hội của đất nước năm 2025. Ngành du lịch Việt Nam được Chính phủ giao trọng trách lớn là đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ khoảng 150 triệu lượng khách du lịch nội địa, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,3 - 8,5% GDP trong năm nay và đóng góp vào tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

"Trong bối cảnh đó, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt để ngành du lịch bứt phá, duy trì đà tăng trưởng cao, quản lý hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ"-ông Khánh nói.

Lộ trình phát triển của Visit Vietnam được chia thành những cột mốc chiến lược rõ ràng. Tháng 10/2025, dự án sẽ khởi tạo Nền tảng Dữ liệu Quốc gia, ra mắt Dashboard Du lịch Quốc gia phiên bản 1.0 dành cho Chính phủ, đồng thời vận hành Cổng thông tin công bố chương trình. Dự kiến đến quý II/2026, nền tảng sẽ ra mắt công chúng, tập trung vào việc tạo dựng niềm tin và cung cấp công cụ hoạch định hành trình, bao gồm hệ thống đánh giá xác thực qua nền tảng blockchain quốc gia và tính năng lập kế hoạch chuyến đi.

Toạ đàm Hệ sinh thái dữ liệu - Góc nhìn từ các nền tảng toàn cầu

APEC 2027 sẽ là dấu mốc thể hiện tầm vóc quốc tế của Visit Vietnam, với hệ thống đặt dịch vụ trực tiếp, gợi ý lịch trình bằng AI và ra mắt nền tảng dữ liệu như một dịch vụ (DaaS) dành cho doanh nghiệp. Sau 2027, mục tiêu dài hạn là trở thành "siêu ứng dụng" du lịch toàn diện, cho phép đặt vé một chạm, tích hợp đa phương tiện và góp phần dẫn dắt thị trường du lịch Việt Nam vươn ra thế giới.

Sự ra mắt của Visit Vietnam không chỉ đánh dấu một bước tiến trong quá trình số hóa ngành du lịch, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam, kết nối mạnh mẽ hơn với thị trường quốc tế, và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong kỷ nguyên mới.