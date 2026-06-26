TPHCM: Hơn 150 hoạt động đưa sách đến gần trẻ em

"Em vui đọc sách, học bao điều hay"

Sáng 26-6, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khai mạc Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI - năm 2026 với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay". Đây là hoạt động văn hóa trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễn ra từ ngày 26-6 đến 2-7, hội sách được tổ chức đồng thời tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, Khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Chương trình có hơn 50 đơn vị tham gia với 48 gian hàng sách và hơn 150 hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo, giáo dục kỹ năng, mang đến không gian văn hóa đọc sôi động cho thiếu nhi trong dịp hè.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, khẳng định xây dựng và phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ lâu dài nhằm bồi dưỡng tri thức, hình thành nhân cách, khơi dậy khát vọng học tập và sáng tạo cho các thế hệ công dân tương lai.

Điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi mỗi dịp hè

Theo ông Trần Thế Thuận, Hội sách Thiếu nhi TPHCM qua sáu lần tổ chức đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi mỗi dịp hè. Năm nay, hội sách có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi không gian được mở rộng từ thư viện, đường sách đến các khu dân cư, chung cư, nhà ở xã hội, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

"Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng rằng mỗi cuốn sách đến với các em hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tri thức, khơi dậy khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo" - ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc

Sau thành công của mô hình hội sách tại chung cư Vista Verde, mô hình "Hội sách chung cư" tiếp tục được triển khai tại các khu chung cư Ehome3 (phường An Lạc), Xi Grand Court (phường Diên Hồng) và The CBD (phường Cát Lái). Bên cạnh đó, sách còn được đưa đến khu nhà trọ công nhân, nhà ở xã hội, bệnh viện, mái ấm và các cơ sở bảo trợ xã hội, giúp nhiều trẻ em tiếp cận tri thức ngay tại nơi sinh sống.

Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI - năm 2026 với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay"

Hội sách cũng lần đầu tiên bố trí khu vực dành riêng cho trẻ em khiếm thị với sách chữ nổi Braille, sách nói, sách minh họa nổi cùng các thiết bị hỗ trợ tiếp cận thông tin. Song song đó là nhiều không gian trải nghiệm STEM, robot, trí tuệ nhân tạo (AI), kể chuyện theo sách, trò chơi dân gian, workshop sáng tạo và giáo dục kỹ năng.

Nhiều thiếu nhi và phụ huynh hào hứng khám phá không gian đọc và trải nghiệm các hoạt động sáng tạo tại Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI

Tại lễ khai mạc, câu chuyện của chị Huỳnh Thanh Thảo, người sáng lập "Thư viện mini Cô Ba", cũng tạo nhiều xúc động. Chưa từng được đến trường vì khiếm khuyết về thể chất, chị bắt đầu từ 50 cuốn truyện cũ rồi mở tủ sách nhỏ để chia sẻ với trẻ em trong xóm. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, tủ sách dần phát triển thành thư viện với hàng ngàn đầu sách và các lớp học miễn phí.

"Thư viện của em được xây nên bằng tình yêu thương. Có những người đi hơn 40km chỉ để mang vài quyển sách đến tặng. Chính những ân tình đó cho em thêm động lực tiếp tục gieo tình yêu đọc sách cho trẻ em" - chị Thanh Thảo chia sẻ.