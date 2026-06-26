TPHCM: Hơn 150 hoạt động đưa sách đến gần trẻ em

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

TPHCM: Hơn 150 hoạt động đưa sách đến gần trẻ em

Kim Ngân - Ảnh: Duy Hiệu, Clip: Xuân Huy

(NLĐO) - Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI quy tụ hơn 150 hoạt động, mở rộng không gian đọc đến chung cư, bệnh viện, khu nhà trọ, lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em.

"Em vui đọc sách, học bao điều hay"

Sáng 26-6, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khai mạc Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI - năm 2026 với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay". Đây là hoạt động văn hóa trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễn ra từ ngày 26-6 đến 2-7, hội sách được tổ chức đồng thời tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, Khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Chương trình có hơn 50 đơn vị tham gia với 48 gian hàng sách và hơn 150 hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo, giáo dục kỹ năng, mang đến không gian văn hóa đọc sôi động cho thiếu nhi trong dịp hè.

TPHCM: Hơn 150 hoạt động đưa sách đến gần trẻ em - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, khẳng định xây dựng và phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ lâu dài nhằm bồi dưỡng tri thức, hình thành nhân cách, khơi dậy khát vọng học tập và sáng tạo cho các thế hệ công dân tương lai.

Điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi mỗi dịp hè

Theo ông Trần Thế Thuận, Hội sách Thiếu nhi TPHCM qua sáu lần tổ chức đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi mỗi dịp hè. Năm nay, hội sách có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi không gian được mở rộng từ thư viện, đường sách đến các khu dân cư, chung cư, nhà ở xã hội, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

"Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng rằng mỗi cuốn sách đến với các em hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tri thức, khơi dậy khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo" - ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

TPHCM: Hơn 150 hoạt động đưa sách đến gần trẻ em - Ảnh 2.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc

Sau thành công của mô hình hội sách tại chung cư Vista Verde, mô hình "Hội sách chung cư" tiếp tục được triển khai tại các khu chung cư Ehome3 (phường An Lạc), Xi Grand Court (phường Diên Hồng) và The CBD (phường Cát Lái). Bên cạnh đó, sách còn được đưa đến khu nhà trọ công nhân, nhà ở xã hội, bệnh viện, mái ấm và các cơ sở bảo trợ xã hội, giúp nhiều trẻ em tiếp cận tri thức ngay tại nơi sinh sống.

Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI - năm 2026 với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay"

Hội sách cũng lần đầu tiên bố trí khu vực dành riêng cho trẻ em khiếm thị với sách chữ nổi Braille, sách nói, sách minh họa nổi cùng các thiết bị hỗ trợ tiếp cận thông tin. Song song đó là nhiều không gian trải nghiệm STEM, robot, trí tuệ nhân tạo (AI), kể chuyện theo sách, trò chơi dân gian, workshop sáng tạo và giáo dục kỹ năng.

TPHCM: Hơn 150 hoạt động đưa sách đến gần trẻ em - Ảnh 3.
TPHCM: Hơn 150 hoạt động đưa sách đến gần trẻ em - Ảnh 4.
TPHCM: Hơn 150 hoạt động đưa sách đến gần trẻ em - Ảnh 5.

Nhiều thiếu nhi và phụ huynh hào hứng khám phá không gian đọc và trải nghiệm các hoạt động sáng tạo tại Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI

Tại lễ khai mạc, câu chuyện của chị Huỳnh Thanh Thảo, người sáng lập "Thư viện mini Cô Ba", cũng tạo nhiều xúc động. Chưa từng được đến trường vì khiếm khuyết về thể chất, chị bắt đầu từ 50 cuốn truyện cũ rồi mở tủ sách nhỏ để chia sẻ với trẻ em trong xóm. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, tủ sách dần phát triển thành thư viện với hàng ngàn đầu sách và các lớp học miễn phí.

"Thư viện của em được xây nên bằng tình yêu thương. Có những người đi hơn 40km chỉ để mang vài quyển sách đến tặng. Chính những ân tình đó cho em thêm động lực tiếp tục gieo tình yêu đọc sách cho trẻ em" - chị Thanh Thảo chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao đợt đầu 10 "Tủ sách Khăn Quàng đỏ" đến các địa phương trên địa bàn TPHCM và 5 xã vùng biên giới tỉnh Cao Bằng. Đây là công trình do Hội đồng Đội TPHCM và Báo Tuổi Trẻ thực hiện từ sự đóng góp sách của chính thiếu nhi thành phố, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần sẻ chia đến những nơi còn thiếu điều kiện tiếp cận sách.

Tin liên quan

Hơn 100 hoạt động tại Hội sách Thiếu nhi TPHCM 2026

Hơn 100 hoạt động tại Hội sách Thiếu nhi TPHCM 2026

(NLĐO) - Hơn 100 hoạt động đọc sách, STEM, AI và trải nghiệm sáng tạo sẽ diễn ra tại Hội sách Thiếu nhi TPHCM 2026 từ ngày 26-6 đến 2-7.

Ngày hội Sách tranh thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam

(NLĐO) - Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM với nhiều triển lãm, tọa đàm và hoạt động dành cho độc giả nhỏ tuổi.

"Ngày hội sách và văn hóa đêm" lần 4 tại TP HCM

"Ngày hội sách và văn hóa đêm" lần 4 sẽ được tổ chức với chủ đề "Vạn sắc văn hoa" tại Đường sách TP HCM.

sách truyện tranh Văn hóa đọc Hội sách Thiếu nhi TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo