Lao động

Ra mắt thêm khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân

MAI CHI

(NLĐO) - Đến nay, trên địa bàn TPHCM có tổng cộng 56 khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân

Tối 16-12, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM và Công đoàn phường Bình Hưng Hòa đã tổ chức lễ ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 56 tại 141/12 Ấp Chiến Lược. Đây là công trình chào mừng Đại hội Công đoàn và Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 56 - Ảnh 1.

Khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 56 ra mắt

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: Trao giấy công nhận khu lưu trú văn hóa công nhân số 56; ra mắt tổ thanh niên công nhân nòng cốt; tuyên truyền về an ninh trật tự; phổ biến những kỹ năng, cách phòng tránh các nguy cơ và cách ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra tại khu lưu trú; hội thi "Thanh niên công nhân chủ động – Khu lưu trú an toàn"; trao giải hội thi Căn phòng trọ xanh - sạch – đẹp; giao lưu bóng đá; sân chơi thiếu nhi…

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã ra mắt mô hình Khu lưu trú rực rỡ sắc cờ Tổ quốc; Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và mô hình tranh tường chào mừng. Đồng thời, tặng 79 suất quà cho công nhân- lao động sản xuất giỏi, thanh niên công nhân nòng cốt và các em thiếu nhi học giỏi, chăm ngoan tại khu lưu trú.

Ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 56 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Hậu- chủ khu lưu trú (giữa), nhận giấy chứng nhận Khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 56

Ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM, cho biết sau nhiều năm thực hiện, đến nay, trung tâm đã ra mắt được 56 khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân trên địa bàn. 

Đây không chỉ là nơi an cư văn minh, hiện đại, nghĩa tình của thanh niên công nhân - lao động mà còn thể hiện trách nhiệm của chủ khu trọ trong tổ chức quản lý, chăm lo cho người ở trọ; cho thấy sự đồng hành của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc chung tay hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa, giúp người lao động an cư, từ đó cố gắng làm việc, cống hiến cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 56 - Ảnh 3.

Tổ thanh niên công nhân nòng cốt ra mắt

Ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 56 - Ảnh 4.

Ông Mai Tiến Dũng- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Hưng Hoà, trao quà cho các lao động sản xuất giỏi

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM cũng đã ký kết phối hợp với Công đoàn phường Bình Hưng Hòa nhằm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn phục vụ thanh niên công nhân, người lao động trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trọng Hậu, chủ khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 56, cho biết khu lưu trú hiện có 41 phòng với hơn 160 người thuê trọ, chủ yếu là công nhân và lao động tự do, đời sống còn nhiều khó khăn. Để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều năm qua, ông không tăng giá tiền thuê phòng, điện, nước; miễn tiền phòng cho 1 trường hợp khó khăn suốt 3 năm.

Ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 56 - Ảnh 5.

Các em thiếu nhi nhận quà tặng tại chương trình

Ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 56 - Ảnh 6.

Thanh niên công nhân tại khu lưu trú văn hóa nghe tuyên truyền về an ninh trật tự

Với việc phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM và Công đoàn phường Bình Hưng Hòa thành lập khu lưu trú văn hóa công nhân, ông Hậu tin tưởng thời gian tới, người lao động ở trọ sẽ được chăm lo tốt hơn, bài bản hơn, góp phần xây dựng khu lưu trú văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin liên quan

Xây dựng khu lưu trú văn hóa công nhân

Xây dựng khu lưu trú văn hóa công nhân

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân (CN) TP HCM vừa phối hợp với Thành Đoàn TP Thủ Đức ra mắt khu lưu trú (KLT) văn hóa số 25A (tại địa chỉ số 107 Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) vào tối 16-3. KLT văn hóa số 25A do ông Trần Xuân Vinh làm chủ với 120 CN ở trọ.

Tăng cường mảng xanh cho khu lưu trú công nhân

Sáng 6-4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM đã khánh thành công trình "Cải tạo, tăng cường mảng xanh cho khu lưu trú công nhân (CN)" tại khu phố 4, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM. Công trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Xây dựng TP đăng cai thực hiện.

Tặng 2 góc sinh hoạt cho công nhân khu lưu trú

Chiều 30-6, LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM đã tặng công trình Góc sinh hoạt truyền thống cho công nhân khu lưu trú Công ty CP May da xuất khẩu 30-4 và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hùng Minh.

không gian văn hóa thanh niên khu lưu trú văn hóa Công đoàn công nhân
