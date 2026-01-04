HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt truyện ký "Người đi muôn trùng non nước"

Bài và ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Truyện ký “Người đi muôn trùng non nước” khắc họa chân dung Bác Hồ thời tuổi trẻ trước quyết định ra đi tìm đường cứu nước.

Sáng 4-1, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông tổ chức buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm truyện ký "Người đi muôn trùng non nước" của GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú.

Chân dung Bác Hồ thời trẻ

Dày hơn 600 trang, cuốn sách viết về giai đoạn đặc biệt quan trọng trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tuổi thơ Nguyễn Sinh Cung đến thời khắc Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, quyết ra đi tìm đường cứu nước. Nếu các công trình trước đây giúp bạn đọc theo dấu chân Bác trên hành trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài, thì cuốn truyện ký này tập trung vào giai đoạn của Người trước khi trở thành Nguyễn Ái Quốc.

Cuốn sách dẫn dắt bạn đọc qua nhiều không gian quen thuộc nhưng giàu sức gợi: từ Kim Liên (Nam Đàn), Huế, Quy Nhơn, Phan Thiết đến Sài Gòn. Trong từng chặng đường, nhân vật Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành tiếp nhận dần tình yêu quê hương, lòng thương người, ý thức độc lập dân tộc từ gia đình, từ các chí sĩ yêu nước và từ chính những trăn trở rất đời thường của tuổi trẻ.

"Người đi muôn trùng non nước": - Ảnh 1.

GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú chia sẻ về truyện ký "Người đi muôn trùng non nước"

Chia sẻ tại buổi giao lưu, giáo sư Trình Quang Phú cho biết đây là tác phẩm khiến ông trăn trở và chịu nhiều áp lực khi viết về Bác Hồ. "Trong hơn 100 triệu người Việt Nam, mỗi người đều có một Bác Hồ kính yêu trong lòng mình. Viết thế nào để người đọc chấp nhận, để không áp đặt hình ảnh lãnh tụ lên tuổi thơ của Bác, đó là điều khó nhất" - ông nói.

Một điểm nhấn quan trọng của tác phẩm là vai trò của người cha, Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, trong việc hình thành nhân cách, tư tưởng và con đường đi của Nguyễn Sinh Cung. 

Qua trang viết của Trình Quang Phú, hình ảnh ông Nguyễn Sinh Sắc hiện lên không chỉ là một nhà nho uyên thâm, mà còn là người cha có tầm nhìn xa, âm thầm che chở, dẫn dắt, đặt nền tảng cho quyết định ra đi tìm đường cứu nước sau này. Giáo sư gọi ông Nguyễn Sinh Sắc là "người cha vĩ đại" - xứng đáng được tôn vinh như một nhân vật lịch sử đặc biệt.

Lan tỏa lòng kính yêu vô hạn

Tại buổi ra mắt, nhà văn Nguyễn Bình Phương - Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đánh giá "Người đi muôn trùng non nước" là một truyện ký có cấu trúc chặt chẽ, giàu chất văn học. Theo ông, viết truyện ký về một danh nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh là thách thức lớn, bởi người viết không được phép vượt qua bản chất của sự kiện và nhân vật.

"Thành công của nhà văn Trình Quang Phú nằm ở chỗ ông đã "vẽ được mầm của cây đại thụ", để Nguyễn Sinh Cung hiện lên đúng với tâm lý, nhận thức của một cậu bé, một người thanh niên đang lớn, không bị cái bóng vĩ đại của Hồ Chí Minh phủ ngược về quá khứ. 

Đặc biệt, tác phẩm đề cập mối tình đầu với cô Lê Thị Huệ, một chi tiết được tác giả khắc họa nhằm làm nổi bật sự hy sinh thầm lặng của Bác khi đặt lý tưởng dân tộc lên trên hạnh phúc cá nhân" - nhà văn Nguyễn Bình Phương nhận định.

"Người đi muôn trùng non nước": - Ảnh 2.

Truyện ký "Người đi muôn trùng non nước"

Nói về thành công của "Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng" hay "Theo dấu chân Người", GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú cho rằng đó là niềm hạnh phúc lớn lao của người viết, giống như người đầu bếp nấu được món ăn mà thực khách yêu thích. Nhưng vượt lên trên niềm vui cá nhân, nhà văn nhìn thấy ở đó một giá trị cao đẹp hơn, đó là minh chứng cho lòng kính yêu vô hạn của nhân dân, của mọi thế hệ đối với Bác Hồ.

Tại buổi giao lưu, nhà văn Trần Đăng Khoa; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh; cùng nhiều khách mời bày tỏ mong muốn GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú tiếp tục sáng tác các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai cuốn sách "Theo dấu chân Người" và "Người đi muôn trùng non nước" sẽ được trưng bày tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh của 100 đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

"Người đi muôn trùng non nước" không chỉ góp phần làm đầy thêm tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mang đến cho bạn đọc hôm nay một bức chân dung gần gũi, nhân văn về Bác Hồ thời tuổi trẻ, để từ đó, mỗi người tự soi chiếu, học cách sống đẹp, sống có lý tưởng và trách nhiệm với đất nước.

"Người đi muôn trùng non nước": - Ảnh 3.

Các khách mời chụp hình lưu niệm cùng GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú


