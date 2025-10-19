HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hé lộ hậu trường "Theo dấu chân Người"

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Chương trình diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Hội Nhà văn Thành phố tổ chức.

GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú kể hành trình viết truyện ký "Theo dấu chân Người"

Chương trình gặp gỡ, giao lưu truyện ký "Theo dấu chân Người" của GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú đã diễn ra trưa  19-10. Chương trình thuộc khuôn khổ "Các ngày văn học - nghệ thuật TP HCM".

Tham dự buổi gặp gỡ, giao lưu có: Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; bà Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM; GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông; Đại tá - nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển, Đại tá Nguyễn Mạnh Cương - Giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại TP HCM…

Hé lộ hậu trường "Theo dấu chân Người" - Ảnh 1.

GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông - tác giả "Theo dấu chân Người" (thứ hai từ phải sang) tại buổi giao lưu

Hé lộ hậu trường "Theo dấu chân Người" - Ảnh 2.

GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông chụp ảnh cùng các em học sinh

Hé lộ hậu trường "Theo dấu chân Người" - Ảnh 3.

GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông (thứ 3 từ phải sang) chụp cùng các đại biểu

Hé lộ hậu trường "Theo dấu chân Người" - Ảnh 4.

Biểu diễn mở màn giao lưu

Hé lộ hậu trường "Theo dấu chân Người" - Ảnh 5.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân phát biểu trước thời điểm giao lưu

Tại buổi giao lưu, GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú thổ lộ: "Truyện ký "Theo dấu chân Người" tính đến hiện nay đã tái bản lần thứ 9. Trong đó, lần tái bản thứ 9 là tiếng Anh. Có thể nói, với người viết như chúng tôi không gì hạnh phúc hơn khi tác phẩm được công chúng tiếp nhận. Tôi hạnh phúc khi tác phẩm ra mắt hơn một năm mà đã có 9 lần tái bản. Tuy nhiên, tôi càng hạnh phúc lớn hơn khi thấy được tình yêu bao la của mọi người với Bác Hồ, nhất là các bạn trẻ. Một sự khát khao muốn tìm hiểu về Bác Hồ, hạnh phúc lớn với nhà văn chúng tôi".

Ông đã mất 28 năm nghiên cứu và thực hiện truyện ký này. Ban đầu, ông đọc hết tất cả những sách trong và ngoài nước để xem người ta viết gì về hành trình cứu nước của Bác Hồ. Sau đó, ông đã biên tập lại thành quyển "Đường Bác Hồ đi cứu nước". Tuy nhiên, đây chỉ là sách biên tập, biên soạn chứ không phải tác phẩm của mình nên ông nghĩ vẫn còn mang một món nợ với Bác Hồ và tiếp tục ấp ủ hành trình viết tác phẩm này.

"Tôi nghĩ nếu viết ký thì phải đảm bảo tính chính xác, trung thực nhưng nếu là truyện ký sẽ làm mềm các chất liệu lịch sử, biến những khô cứng thành những câu chuyện dễ đọc hơn. Vì thế, tôi viết truyện ký để sinh động, mượn thể truyện tạo dựng lại nhân vật, đối thoại, chấp lại thành câu chuyện có đối thoại, từ lúc Bác Hồ đến Pháp, sang Mỹ, đến Anh, Liên Xô, Quảng Châu, Hồng Kông (Trung Quốc)…" - GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú, cho biết.

May mắn với ông là tất cả các tài liệu mật của Pháp về Bác Hồ đã được giải mật, giúp ông có được nguồn tư liệu khổng lồ. Ông đi theo hành trình của Bác từ Pháp, Anh, Mỹ, Nga, Hồng Kông (Trung Quốc)… để nghiên cứu, sưu tầm nhiều tài liệu, thông tin quý và đưa vào tác phẩm. Một số nơi ông phải đi nhiều lần.

Hé lộ hậu trường "Theo dấu chân Người" - Ảnh 6.

Thạc sĩ Huỳnh Thị Kim Hương - phu nhân của GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú chia sẻ

Thạc sĩ Huỳnh Thị Kim Hương chia sẻ tại buổi giao lưu

"Trong hành trình viết về Bác Hồ, nhiều câu hỏi đặt ra trong tôi như việc ở miền Nam Bác Hồ chủ yếu học tiếng Pháp. Đến Pháp một thời gian, Bác sang Mỹ và có thể nói tiếng Anh. Việc thành thạo ngôn ngữ khác trong thời gian ngắn cho thấy quyết tâm học tập kinh khủng của Bác Hồ. Đi mỗi nước, Bác Hồ đều nói tiếng của nơi đó. Một con đường tự thân, một bài học lớn cho thế hệ của chúng ta" - GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú kể.

Ông nói thêm rằng ở nước ngoài, những nơi Bác Hồ từng đến, thậm chí căn phòng từng ngủ cũng được trân trọng, ghi chú cẩn thận. Họ xem Người là một bậc vĩ nhân.

Tác giả ấp ủ dịch ra nhiều ngôn ngữ hơn để lan tỏa quốc tế

Trong giao lưu, Đại tá Nguyễn Mạnh Cương thông tin tác phẩm "Theo dấu chân Người" đã tái bản lần thứ 9 và có 14.000 bản đến tay độc giả. Trong lần tái bản thứ 9, tác phẩm dịch sang tiếng Anh, in 1.000 bản. GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú ấp ủ sẽ dịch sang tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc thời gian tới. Ổng vẫn còn tác phẩm về Bác Hồ đang chuẩn bị ra mắt có tên "Người đi, muôn trùng non nước".

Hé lộ hậu trường "Theo dấu chân Người" - Ảnh 7.

GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú tặng sách cho độc giả "nhí"

Hé lộ hậu trường "Theo dấu chân Người" - Ảnh 8.

GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú tặng sách cho độc giả

Hé lộ hậu trường "Theo dấu chân Người" - Ảnh 9.

GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú tặng sách cho các đơn vị

Đại tá - nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển nhận định GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú xuất thân gia đình cách mạng, đi làm cách mạng từ nhỏ, trải qua nhiều khắc nghiệt kháng chiến nhưng trọn vẹn trở về, trọn vẹn ghi chép.

"Ông ấy có nhiều trải nghiệm và là một trong những người Việt Nam viết nhiều về Bác Hồ, thành công, lan tỏa người Việt Nam đẹp nhất là Bác Hồ đến với chúng ta" - Đại tá – nhà văn, nhà báo Trần Thế Tuyển nói. Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ sức lao động nghệ thuật khi GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú hiện đã 85 tuổi.

Truyện ký "Theo dấu chân Người" dày 570 trang (NXB Hội Nhà văn), một ấn phẩm văn hóa có giá trị được ra mắt nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9 năm 2024. Nội dung tác phẩm viết về hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Tác giả đã đi đến nhiều nước như Pháp, Anh, Mỹ, Nga, Hồng Kông (Trung Quốc)… để nghiên cứu, sưu tầm nhiều tài liệu, thông tin quý và đưa vào tác phẩm.

Truyện ký "Theo dấu chân Người" là tác phẩm thứ 6 mà GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong 55 năm qua, nhà văn này đã xuất bản các tác phẩm viết về chủ đề Bác Hồ, được tái bản nhiều lần như: "Miền Nam trong trái tim Người", "Người là niềm tin", đặc biệt tác phẩm "Đường Bác Hồ đi cứu nước" và "Theo Bác Hồ đi kháng chiến" (2 tác phẩm này tái bản 17 lần), tác phẩm "Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng" (tái bản 22 lần)...


Bác Hồ Theo dấu chân Người GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú con đường cứu nước
    Thông báo