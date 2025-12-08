FABiBox được phát triển dựa trên nghiên cứu hành vi của hơn 10.000 đơn vị kinh doanh ẩm thực (F&B), nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử, đồng thời tối ưu vận hành trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Trước khi ra mắt chính thức, FABiBox đã được thử nghiệm với hơn 2.000 hộ kinh doanh F&B vừa và nhỏ, sử dụng cùng máy tính tiền chuyên biệt.

Hiện FABiBox đã có mặt trên chợ ứng dụng App Store (dành cho thiết bị iOS) và Google Play (dành cho thiết bị Android); cho phép chủ quán kết nối linh hoạt với điện thoại thông minh cá nhân mà không cần đầu tư thêm các thiết bị quản lý bán hàng khác.

FABiBox đã được thử nghiệm với hơn 2.000 hộ kinh doanh F&B trước khi ra mắt chính thức

Theo iPOS.vn, nhiều hộ kinh doanh nhỏ đang thiếu giải pháp xuất hóa đơn điện tử đạt chuẩn, công cụ quản lý doanh thu và kiểm soát vận hành.

Đội ngũ kỹ sư iPOS.vn đã phát triển FABiBox trong 5 tháng, tập trung vào các tính năng thiết yếu, đơn giản và phù hợp với mô hình F&B nhỏ lẻ.

Ứng dụng tuân thủ đầy đủ quy định về hóa đơn điện tử và quản lý thuế, được phát hành đúng thời điểm cơ quan thuế triển khai giai đoạn "60 ngày chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai". FABiBox có phiên bản cơ bản miễn phí trọn đời, đồng thời cung cấp các tính năng nâng cao như phân quyền nghiệp vụ, báo cáo – phân tích chuyên sâu và công cụ mở rộng vận hành.

Ông Vũ Thanh Hùng, Tổng Giám đốc iPOS.vn, cho biết: "FABiBox ra đời để giúp các chủ quán nhỏ tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản nhất, tinh gọn nhưng vẫn đầy đủ yếu tố pháp lý và hiệu quả vận hành. Đây là bước đi tiếp theo trong hành trình hơn 15 năm của iPOS.vn – đồng hành cùng ngành F&B Việt Nam ngày càng tốt hơn."