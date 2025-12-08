HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ra mắt ứng dụng FABiBox dành cho chủ quán nhỏ

AN NA

(NLĐO) – Ngày 8-12, Công ty CP iPOS.vn ra mắt FABiBox – ứng dụng quản lý bán hàng tinh gọn, dành cho các chủ hộ kinh doanh ẩm thực (F&B)

FABiBox được phát triển dựa trên nghiên cứu hành vi của hơn 10.000 đơn vị kinh doanh ẩm thực (F&B), nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử, đồng thời tối ưu vận hành trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ. 

TIN LIÊN QUAN

Trước khi ra mắt chính thức, FABiBox đã được thử nghiệm với hơn 2.000 hộ kinh doanh F&B vừa và nhỏ, sử dụng cùng máy tính tiền chuyên biệt. 

Hiện FABiBox đã có mặt trên chợ ứng dụng App Store (dành cho thiết bị iOS) và Google Play (dành cho thiết bị Android); cho phép chủ quán kết nối linh hoạt với điện thoại thông minh cá nhân mà không cần đầu tư thêm các thiết bị quản lý bán hàng khác.

Ra mắt ứng dụng FABiBox dành cho chủ quán nhỏ - Ảnh 1.

FABiBox đã được thử nghiệm với hơn 2.000 hộ kinh doanh F&B trước khi ra mắt chính thức

Theo iPOS.vn, nhiều hộ kinh doanh nhỏ đang thiếu giải pháp xuất hóa đơn điện tử đạt chuẩn, công cụ quản lý doanh thu và kiểm soát vận hành. 

Đội ngũ kỹ sư iPOS.vn đã phát triển FABiBox trong 5 tháng, tập trung vào các tính năng thiết yếu, đơn giản và phù hợp với mô hình F&B nhỏ lẻ.

Ứng dụng tuân thủ đầy đủ quy định về hóa đơn điện tử và quản lý thuế, được phát hành đúng thời điểm cơ quan thuế triển khai giai đoạn "60 ngày chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai". FABiBox có phiên bản cơ bản miễn phí trọn đời, đồng thời cung cấp các tính năng nâng cao như phân quyền nghiệp vụ, báo cáo – phân tích chuyên sâu và công cụ mở rộng vận hành.

Ông Vũ Thanh Hùng, Tổng Giám đốc iPOS.vn, cho biết: "FABiBox ra đời để giúp các chủ quán nhỏ tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản nhất, tinh gọn nhưng vẫn đầy đủ yếu tố pháp lý và hiệu quả vận hành. Đây là bước đi tiếp theo trong hành trình hơn 15 năm của iPOS.vn – đồng hành cùng ngành F&B Việt Nam ngày càng tốt hơn."

Điều gì khiến chiến dịch "săn tuần lộc" của Jollibee gây sốt trên mạng xã hội?

Điều gì khiến chiến dịch "săn tuần lộc" của Jollibee gây sốt trên mạng xã hội?

(NLĐO) – Tuy khó nhưng các thương hiệu kinh doanh ẩm thực (F&B) nhỏ vẫn có thể học theo Jollibee để thu hút khách hàng mùa lễ hội cuối năm

Đề xuất mới giúp hộ kinh doanh "bớt lo" khi kê khai thuế từ 1-1-2026

(NLĐO) – Hộ kinh doanh nhỏ lẻ, chưa thành thạo công nghệ sẽ được hệ thống tự động hướng dẫn kê khai thuế.

Dân mạng xôn xao trước thông tin thương hiệu "Bánh mì ơi" đóng cửa

(NLĐO) – Một clip dài 14 giây được đăng trên Fanpage "Bánh mì ơi" kèm dòng trạng thái "đã đến lúc khép lại một hành trình" khiến dư luận xôn xao

F&B quán cà phê chủ quán ăn xuất hóa đơn điện tử FABiBox quản lý bán hàng
