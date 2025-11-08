Ngành F&B khát nhân sự: "Tuyển không kịp, giữ không nổi"

Báo cáo Thị trường tuyển dụng lao động số lượng lớn 2025 do Việc Làm Tốt (thuộc Chợ Tốt) vừa công bố cho thấy một nghịch lý đáng lo: ngành Ẩm thực – Đồ uống (F&B) Việt Nam đang tăng trưởng mạnh nhưng rơi vào khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Bùng nổ nhu cầu, khủng hoảng nhân lực

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, nhu cầu tuyển dụng ngành F&B tăng 30,6%, đứng thứ hai toàn thị trường lao động (sau nhóm Bán hàng – Thu ngân – PG). Hơn 58% doanh nghiệp F&B có kế hoạch mở thêm chi nhánh trong năm 2025, trong khi 56% dự kiến đẩy mạnh tuyển dụng dịp cao điểm lễ, Tết và du lịch.

Tuy nhiên, 88% doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, trong đó 21,8% thiếu trên 50% lao động cần thiết. Các vị trí khó tuyển nhất lại chính là tuyến đầu – trực tiếp phục vụ khách hàng – gồm phụ bếp, nhân viên phục vụ và đầu bếp.

"Vòng lặp 'tuyển – đào tạo – nghỉ việc' khiến chi phí nhân sự tăng cao, giảm hiệu suất làm việc và khó xây dựng đội ngũ gắn bó lâu dài" – báo cáo nêu.

Lao động nghỉ việc hàng loạt

Khảo sát cho thấy 66,4% lao động F&B rời bỏ công việc trong vòng dưới một năm, trong đó gần 1/4 nghỉ trong ba tháng đầu. Gần một nửa doanh nghiệp ghi nhận tỉ lệ nghỉ việc ở mức trung bình đến rất cao, đặc biệt tăng đột biến vào mùa Tết.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ thu nhập thấp, thời gian làm việc không linh hoạt và thiếu cơ hội thăng tiến. Khoảng 80% lao động ngành F&B có thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng; 1/3 chỉ nhận dưới 5 triệu đồng. Trong khi đó, ngành này đòi hỏi làm việc ca gãy, lễ Tết – cao gấp đôi so với các lĩnh vực khác.

Dù 65% người lao động cho biết nghỉ việc vì thu nhập không đủ trang trải, chỉ 42% doanh nghiệp áp dụng biện pháp tăng lương. Thêm vào đó, 39% người lao động rời bỏ công việc vì thời gian làm việc quá dài, trong khi chỉ 2% doanh nghiệp xem xét điều chỉnh ca làm.

Nhu cầu nhân lực ngành F&B đang rất lớn nhưng nhân sự không gắn bó lâu dài khiến doanh nghiệp đau đầu

"Khoảng cách kỳ vọng" giữa doanh nghiệp và người lao động

Một "điểm mù" đáng chú ý là cơ hội phát triển nghề nghiệp. 41% lao động cho biết không hài lòng với cơ hội thăng tiến và đào tạo, song chỉ 15,6% doanh nghiệp nhìn nhận đây là vấn đề quan trọng.

Báo cáo nhận định: nếu không thu hẹp khoảng cách kỳ vọng này, tỷ lệ nghỉ việc có thể tiếp tục tăng, ngay cả khi chính sách lương – thưởng được cải thiện.

Bên cạnh đó, 48,7% doanh nghiệp phản ánh ứng viên chưa đạt yêu cầu chuyên môn, 35,3% thiếu kỹ năng mềm. Có tới 60% - 80% nhà hàng, khách sạn đang thiếu đầu bếp được đào tạo bài bản, cho thấy chất lượng nguồn cung lao động còn yếu.

Cơ hội cho doanh nghiệp thích ứng

Một xu hướng đáng lo khác là 65% nhân sự sau khi nghỉ việc không muốn quay lại ngành F&B, mà chuyển sang các lĩnh vực tự do, linh hoạt hơn như bán hàng, kho vận, giao hàng hoặc sản xuất. Ngành F&B không chỉ thiếu người mà còn đang mất dần nhân lực tiềm năng vào tay các ngành khác.

Dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra một tín hiệu tích cực: nhiều lao động vẫn muốn gắn bó lâu dài với ngành, thể hiện qua việc chủ động nâng cao tay nghề, tìm hiểu kỹ yêu cầu tuyển dụng và rèn luyện phỏng vấn trước khi ứng tuyển.

Đặc biệt, yếu tố địa lý đang trở thành chìa khóa chiến lược. Khoảng 30% người lao động ưu tiên tìm việc gần nơi ở, cao hơn mức trung bình toàn thị trường. Doanh nghiệp F&B có thể tận dụng điều này để tối ưu tuyển dụng theo khu vực, giảm tỉ lệ nghỉ việc.

Từ bức tranh mà Việc Làm Tốt công bố, có thể thấy ngành F&B Việt Nam đang phát triển mạnh về quy mô nhưng chịu sức ép lớn về nhân sự. Để vượt qua thách thức, doanh nghiệp cần tăng thu nhập, linh hoạt thời gian làm việc, đồng thời chú trọng đào tạo và phát triển nghề nghiệp – những yếu tố then chốt để giữ chân lao động trong cuộc cạnh tranh nguồn nhân lực ngày càng khốc liệt.



TALKSHOW: "Ngành F&B khát nhân lực – Vì sao lao động trẻ quay lưng?" Đơn vị tổ chức: Báo Người Lao Động và Việc Làm Tốt Thời gian: 13 giờ – 15 giờ, ngày 9-11-2025 Địa điểm: Khu vực sân khấu chính, sự kiện Job Link 2025, (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM) Khách mời tham dự: - Ông Dương Việt Linh – Trưởng Phòng Cấp cao, Việc Làm Tốt - Bà Lâm Thuý Ái – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm - ThS Bùi Thị Kim Loan – Trưởng Phòng Truyền thông và Hợp tác Quốc tế, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist



