Ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ

PV

THACO Cruizer 120S thế hệ mới 29 chỗ vừa được chính thức ra mắt, nâng tầm dòng xe bus ghế ngồi cao cấp với thiết kế hiện đại, tiện nghi và vận hành mạnh mẽ.

THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ, đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển dòng xe bus ghế ngồi cao cấp, khẳng định vị thế là một trong thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng xe bus tại thị trường Việt Nam.

Sở hữu thiết kế hiện đại, không gian tiện nghi và khả năng vận hành vượt trội, THACO Cruizer 120S không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển an toàn, trải nghiệm thoải mái, mà còn mang đến hiệu quả vận hành tối ưu cho các doanh nghiệp vận tải, du lịch và dịch vụ hành khách.

Ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ - Ảnh 1.

Xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S chính thức ra mắt

Thiết kế mang đậm dấu ấn thương hiệu

THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại với mặt ga lăng cấu trúc hình thoi độc đáo, kết hợp họa tiết vát cạnh chữ "T" đặc trưng, hệ thống đèn chiếu sáng ứng dụng công nghệ LED tăng cường khả năng chiếu sáng, nâng cao độ an toàn đồng thời giúp xe nổi bật khi di chuyển vào ban đêm. Gương chiếu hậu tích hợp chức năng chỉnh điện và sấy gương, tối ưu tầm nhìn trong mọi điều kiện thời tiết.

Ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ - Ảnh 2.

Khoang hành lý với sức chứa lớn, thuận tiện cho việc sắp xếp hành lý

Khoang lái được bố trí khoa học, lấy người lái làm trung tâm với các tiện ích hiện đại như: ghế lái cân bằng hơi, điều chỉnh đa hướng; vô lăng tích hợp nút điều khiển; màn hình trung tâm sử dụng hệ điều hành Android; hệ thống khởi động động cơ Start/Stop (tích hợp chức năng đóng/mở cửa từ xa).

Khoang hành khách rộng rãi, thoáng đãng với chiều cao lọt lòng 1.900 mm, lối đi rộng 420 mm và bước ghế 860 mm. Hệ thống đèn full trần UV tông màu ấm, thư giãn và sang trọng. Ghế ngồi bọc da cao cấp được thiết kế ôm sát cơ thể, có thể ngả 135°, trang bị gác chân góc nâng hạ 55°. Tựa đầu có thể điều chỉnh, kết hợp với đèn đọc sách, cổng sạc USB Type A & C và khay đựng cốc tiện lợi tại từng vị trí. Hệ thống điều hòa BOCK công suất lớn với cửa gió phân bổ đều đến từng ghế, giữ không gian luôn thoáng mát và dễ chịu.

Ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ - Ảnh 3.

Ngoài ra, xe còn trang bị tùy chọn màn hình LCD 32 inch hệ điều hành Android, hệ thống âm thanh chất lượng cao tích hợp micro không dây và mixer, phục vụ nhu cầu giải trí, thuyết minh cho hành khách trên những chuyến đi.

Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn trang thiết bị bổ sung, phối màu nội thất theo phong cách riêng, giúp tăng nhận diện thương hiệu.

Vận hành tối ưu với động cơ mạnh mẽ

THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ trang bị động cơ Weichai mới với công suất 430Ps và momen xoắn 2000 N.m, kết hợp hộp số Fast 6 cấp và cầu xe Fangsheng, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, ổn định trên nhiều địa hình.

Đặc biệt, xe sử dụng khung gầm monocoque được cấu tạo từ thép cường lực có tính đồng nhất cao, giúp tăng độ bền, chịu tải tốt và đảm bảo an toàn tối đa. Ngoài ra, xe còn tích hợp nhiều tính năng an toàn thông minh, hỗ trợ tối đa người lái: hệ thống điều khiển hành trình tự động Cruise Control, hệ thống phanh (ABS, ASR), phanh điện từ và camera lùi hồng ngoại giúp tài xế vận hành an toàn trong mọi tình huống.

Ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ - Ảnh 4.

Chính sách hậu mãi chuyên nghiệp, đồng hành cùng khách hàng

Mẫu xe được áp dụng chính sách bảo hành 03 năm hoặc 200.000 km (tùy khách hàng lựa chọn). Bên cạnh đó, hệ thống showroom và xưởng dịch vụ rộng khắp cả nước, giúp khách hàng thuận lợi trong việc bảo hành - bảo dưỡng và sử dụng phụ tùng chính hãng.

Ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới phiên bản 29 chỗ - Ảnh 5.

Ngoài ra, dịch vụ sửa chữa lưu động 24/7, đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao và trung tâm chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ, mang đến sự an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng xe.

Tin liên quan

Đáp ứng nhu cầu vận tải xây dựng với xe ben THACO Linker

Đáp ứng nhu cầu vận tải xây dựng với xe ben THACO Linker

THACO TRUCK mở rộng dải sản phẩm khi ra mắt dòng xe ben THACO Linker, hướng đến nhóm khách hàng vận tải xây dựng với tiêu chí bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu

THACO Linker - dòng xe tải trung hoàn toàn mới, tối ưu chi phí vận chuyển

Sự ra đời của THACO Linker tiếp tục khẳng định năng lực sản xuất - lắp ráp và vị thế của THACO AUTO với vai trò là nhà sản xuất ô tô thực thụ tại Việt Nam.

Nâng tầm trải nghiệm với 6 dòng xe nổi bật từ THACO AUTO

Kỳ nghỉ 30-4 và 1-5 là dịp cùng người thân tận hưởng những chuyến đi đáng nhớ. Đồng hành hành trình ý nghĩa này, THACO AUTO giới thiệu loạt ưu đãi hấp dẫn.

Thaco THACO AUTO
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo