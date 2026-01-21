Rà soát kê đơn thuốc trên 30 ngày: Người có BHYT cần lưu ý gì?

Trước tình trạng triển khai chưa đồng đều tại một số cơ sở khám, chữa bệnh, BHXH Việt Nam yêu cầu rà soát việc cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày cho người có thẻ BHYT, nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi, giảm số lần đi lại và nâng cao hiệu quả điều trị.

Nhiều bệnh mãn tính có thể được kê đơn thuốc BHYT ngoại trú tới 90 ngày

Theo BHXH Việt Nam, việc kê đơn, cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày được quy định tại thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30-6-2025 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn liên quan. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy một số cơ sở khám, chữa bệnh BHYT triển khai chưa đồng bộ, khiến người bệnh phải đi lại nhiều lần, chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến quá trình điều trị, nhất là với người cao tuổi, sức khỏe yếu.

Để bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT, giảm thời gian đi lại và duy trì hiệu quả điều trị liên tục, ổn định cho người bệnh, BHXH Việt Nam đã có văn bản yêu cầu BHXH các địa phương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; đồng thời phối hợp triển khai việc cấp thuốc đúng quy định.

Thông tư số 26/2025/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. Theo đó, danh mục 252 bệnh được phép kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày.

Danh mục gồm 16 nhóm bệnh theo các chuyên khoa như bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng (viêm gan virus B mạn tính, HIV/AIDS); nhóm bệnh ung bướu (ung thư vú, phổi, tuyến giáp); ghép tạng; nhóm bệnh tâm thần, thần kinh, hô hấp, tiêu hoá, mắt, da, tiết niệu, ...

Bộ Y tế cho biết người kê đơn căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng thuốc trong mỗi đơn, tối đa không quá 90 ngày. Trường hợp các tài liệu làm căn cứ kê đơn như tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hoặc Dược thư quốc gia Việt Nam không quy định số ngày dùng thuốc, người kê đơn được quyết định kê đơn đến 90 ngày nếu phù hợp với người bệnh.

Danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc trên 30 ngày: