Rà soát quảng cáo thực phẩm bổ sung "nổ" công dụng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố, đề nghị rà soát việc ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm bổ sung trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị cần tăng cường rà soát việc phân loại sản phẩm, phân nhóm thực phẩm bổ sung theo quy định tại thông tư 43-2014 của Bộ Y tế và hướng dẫn tại công văn 2792/ATTP-SP ngày 14-11-2024 của Cục An toàn thực phẩm về phân loại sản phẩm tự công bố, đăng ký bản công bố cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh việc ghi nhãn và quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bổ sung phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt các nội dung liên quan đến khuyến cáo về sức khỏe.

Các nội dung quảng cáo không được gây hiểu lầm về công dụng của sản phẩm, không sử dụng hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế, hoặc khẳng định sản phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Cục yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, đặc biệt trong việc ghi cụ thể hàm lượng, thành phần, đối tượng sử dụng và các cảnh báo an toàn trên bao bì sản phẩm.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm bổ sung.

Các kết quả xử lý vi phạm cần được công khai để đảm bảo tính minh bạch và nâng cao nhận thức của cộng đồng, tránh gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tăng cường hậu kiểm sau khi tổ chức, cá nhân tự công bố hoặc đăng ký bản công bố, tránh sai phân loại sản phẩm. Tập trung kiểm tra các sàn thương mại, ứng dụng, website thương mại điện tử và gian hàng bán thực phẩm chức năng chưa được cấp phép hoặc chưa nộp hồ sơ công bố theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng thực phẩm bổ sung có nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố hợp lệ theo quy định của Bộ Y tế; cảnh giác trước những quảng cáo thiếu căn cứ khoa học, "thổi phồng" công dụng, đặc biệt là trên mạng xã hội.