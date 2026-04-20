Sức khỏe

Rà soát, thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP nghi nhiễm độc

N.Dung

(NLĐO) - Sản phẩm ăn dặm HiPP bị thu hồi tại Áo do nghi nhiễm độc, cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu rà soát và gỡ bỏ trên sàn thương mại điện tử.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tối 19-4 cho biết đã nhận được cảnh báo từ cơ quan chức năng Áo về việc thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP do nghi nhiễm chất độc trong thuốc diệt chuột.

Yêu cầu thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP nghi nhiễm độc - Ảnh 1.

Sản phẩm HiPP Vegetable Carrot with Potato loại được thu hồi tại Áo để kiểm tra chất lượng. Ảnh: Internet

Theo đó, ngày 19-4, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo về việc Công ty HiPP, nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ và chuỗi siêu thị SPAR, thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Trước thông tin này, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố, yêu cầu rà soát việc công bố và lưu hành các sản phẩm ăn dặm HiPP.

Cơ quan này đề nghị các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối (nếu có) để thông báo ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi sản phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất; đồng thời báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã tiêu thụ và còn tồn kho, đề xuất hướng xử lý.

Cùng đó, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng ngừng kinh doanh, gỡ bỏ các sản phẩm liên quan nếu đang lưu hành tại Việt Nam.

Các nền tảng trực tuyến được yêu cầu phối hợp với nhà bán hàng, nhà phân phối để rà soát, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Yêu cầu thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP nghi nhiễm độc - Ảnh 3.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm HiPP Vegetable Carrot with Potato. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tăng cường cảnh báo, khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả xử lý trước ngày 27-4.

Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan để cập nhật thông tin và có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Tin liên quan

Bé 6 tuổi ăn phải bim bim tẩm thuốc chuột

Bé 6 tuổi ăn phải bim bim tẩm thuốc chuột

(NLĐO) - Gia đình tẩm thuốc diệt chuột vào bim bim để bẫy chuột nhưng do để không cẩn thận nên bé gái 6 tuổi đã lấy bim bim ăn

Sữa ByHeart nhiễm khuẩn, Bộ Y tế yêu cầu rà soát hồ sơ

(NLĐO) - Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP HCM và chi cục an toàn thực phẩm vừa được yêu cầu rà soát hồ sơ sữa ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Sữa ByHeart nhiễm khuẩn: Cảnh báo người tiêu dùng Việt

(NLĐO) - Một số sàn thương mại điện tử tại Việt Nam có kinh doanh sữa ByHeart. Cục An toàn thực phẩm đề nghị gỡ bỏ để bảo vệ người tiêu dùng.

