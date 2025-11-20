HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sữa ByHeart bị cảnh báo vì nguy cơ ngộ độc botulinum

D.Thu

(NLĐO) - Ngộ độc botulinum đã ghi nhận ở 31 trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition. Sản phẩm hiện được bán online tại Việt Nam.

Ngày 20-11, Bộ Y tế thông tin, theo Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, tính đến 19-11 Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC) ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition.

Sữa ByHeart Whole Nutrition bị cảnh báo vì nguy cơ ngộ độc botulinum - Ảnh 1.

Sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition. Ảnh: Internet

Sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty ByHeart Inc. thu hồi hai lô sữa Whole Nutrition Infant Formula (số lô 206VABP/251261P2 và 206VABP/251131P2). FDA đang điều tra nguồn lây nhiễm và rà soát các dòng sản phẩm khác.

Botulinum là độc tố thần kinh cực mạnh, xâm nhập qua thực phẩm, vết thương hở hoặc sữa công thức nhiễm khuẩn. Ngộ độc botulinum là bệnh hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng, có thể gây tử vong. Chất độc này gắn vào dây thần kinh, gây liệt cơ toàn thân.

Trẻ sơ sinh mắc bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng: khó bú hoặc nghẹn, táo bón, bú yếu, sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt, khóc yếu, cơ thể yếu nhũn, khó nâng đầu, khó cầm nắm hoặc vận động tay, chân.

Bộ Y tế khuyến cáo với cha mẹ và người chăm sóc ngừng sử dụng sản phẩm ngay nếu đã mua. Theo dõi các triệu chứng của trẻ và đưa đến cơ sở y tế gần nhất khi cần.

Rửa sạch vật dụng, bề mặt tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa ByHeart Whole Nutrition- Ảnh 1.
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa ByHeart Whole Nutrition- Ảnh 2.
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa ByHeart Whole Nutrition- Ảnh 3.

ngộ độc trẻ sơ sinh ngộ độc botulinum botulinum Sữa ByHeart Whole ByHeart Whole Nutrition
