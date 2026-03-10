Rà soát tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm

Ngày 9-3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam. Đoàn đã khảo sát tiến độ thi công tại các dự án lớn như đường Vành đai 3 TP HCM, dự án mở rộng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Mở rộng hơn 60 km đường Vành đai 3 lên 8 làn xe

Tại công trường nút giao Tân Vạn (gói thầu XL1) thuộc dự án thành phần 5 của tuyến Vành đai 3 TP HCM, các nhà thầu đang triển khai thi công nút giao Tân Vạn trên đoạn từ Km25+990 đến Km28+383, dài khoảng 2,48 km, đi qua địa bàn phường Đông Hòa, TP HCM. Gói thầu có tổng giá trị hơn 1.831 tỉ đồng, thời gian thực hiện 1.003 ngày, khởi công từ ngày 31-5-2024 và dự kiến hoàn thành theo hợp đồng vào cuối năm 2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng. Trong quá trình thi công, dự án gặp một số khó khăn như nguồn vật liệu đá khan hiếm do các mỏ tại khu vực lân cận được phân bổ cho nhiều dự án khác. Bên cạnh đó, một số hạ tầng kỹ thuật như trụ điện cao thế và tuyến điện trung thế ngầm chưa được di dời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ngoài ra, việc tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực công trường cũng gặp nhiều trở ngại do lưu lượng xe ra vào các cảng và kho bãi lớn. Giá vật liệu xây dựng và xăng dầu biến động mạnh cũng làm tăng chi phí thi công và vận chuyển. Báo cáo với đoàn công tác Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết tiến độ thi công nút giao Tân Vạn hiện vẫn được kiểm soát và thành phố đang nỗ lực hoàn thành hạng mục này vào ngày 30-6. Theo lãnh đạo TP HCM, giai đoạn 1 của tuyến Vành đai 3 sẽ khai thác với quy mô 4 làn xe. Thành phố cũng đang chuẩn bị phương án đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh với quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 60.000 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra nút giao Tân Vạn, đường Vành đai 3 TP HCM

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã làm việc tại công trường dự án mở rộng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo chủ đầu tư - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án mở rộng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành dài gần 22 km, tổng vốn đầu tư khoảng 14.945 tỉ đồng, đang được triển khai từ năm 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2027. Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp chính khởi công từ tháng 8-2025. Đến nay, tổng sản lượng thi công đạt khoảng 2.243 tỉ đồng, tương đương gần 29% giá trị hợp đồng. Trong đó gói XL01 đạt 32%, gói XL02 đạt hơn 25%. Công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến tại TP HCM khi hơn 120/159 trường hợp đã bàn giao đất, nhiều hộ dân nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng sớm. Tuy nhiên, tại Đồng Nai, tiến độ vẫn chậm do phải xác định lại vị trí đất để làm cơ sở áp giá bồi thường theo quy định mới. Một số nhà thầu vẫn chưa đáp ứng tiến độ thi công, buộc chủ đầu tư yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị để bù khối lượng chậm. VEC cũng kiến nghị các địa phương sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 3-2026 nhằm bảo đảm tiến độ toàn dự án.

Tại công trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn và đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, cập nhật giá vật liệu sát với thực tế thị trường, tạo điều kiện triển khai dự án đúng kế hoạch.

Sớm khai thác tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tại khu vực nút giao Tân Hiệp thuộc dự án xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận nhiều đoạn tuyến chính của dự án đã được thi công hoàn thiện, mặt đường bảo đảm độ êm thuận, các hạng mục tổ chức giao thông và cảnh quan cơ bản được bố trí gọn gàng. Theo đánh giá của đoàn công tác, phần xây dựng của tuyến chính hiện đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang tập trung thực hiện những hạng mục hoàn thiện cuối cùng.

Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và yếu tố mỹ quan khi đưa vào khai thác. Đồng thời, đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục phát sinh nhằm tạo điều kiện cho dự án triển khai đồng bộ. "Phải tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại để sớm đưa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác" - Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án 85 - chủ đầu tư dự án thành phần 2 của dự án - cho biết tuyến chính cao tốc và một số nhánh kết nối tại nút giao Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang lắp đặt biển báo, hàng rào an toàn giao thông và dự kiến hoàn tất trong tháng 3. Một số nhánh nút giao khác và hệ thống đường gom dân sinh sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong tháng 4. Chủ đầu tư cũng đang hoàn tất phương án tổ chức giao thông, đồng thời xây dựng kế hoạch khai thác trước một số đoạn tuyến chính để kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng các hạng mục bổ sung và việc kết nối đồng bộ với tuyến T2 của dự án sân bay Long Thành.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Trần Hồng Minh sẽ tiếp tục kiểm tra nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác tại khu vực phía Nam trong chuyến công tác kéo dài đến ngày 10-3.

Vành đai 3 TP HCM đạt hơn 70% tiến độ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM cho biết tuyến Vành đai 3 gồm 4 dự án thành phần, trong đó có 2 dự án xây dựng và 2 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án thành phần 1 dài khoảng 43,7 km, đi qua TP Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ). Dự án thành phần 5 (qua địa phận tỉnh Bình Dương cũ) dài khoảng 11,8 km, gồm nút giao Tân Vạn và đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi. Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc, giai đoạn 1 có quy mô 4 làn xe và đường song hành hai bên. Công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành 100%. Dự án thành phần 1 đang triển khai 10/10 gói thầu xây lắp chính, sản lượng đạt khoảng 72,7% giá trị hợp đồng. Dự án thành phần 5 cũng thi công toàn bộ 4 gói thầu, đạt hơn 62% khối lượng. Theo kế hoạch, khu vực phía Đông dài khoảng 14,7 km, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-9-2026. Khu vực phía Tây dài khoảng 32,6 km, hiện đạt hơn 64% sản lượng; một số hạng mục như hầm chui Tỉnh lộ 15 và cầu vượt Võ Văn Bích đã được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.



