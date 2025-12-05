HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đẩy nhanh 4 dự án giao thông kết nối Đồng Nai với TPHCM

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - 4 dự án cầu, đường kết nối Đồng Nai với TPHCM đang đẩy nhanh các thủ tục đầu tư

Ngày 5-12, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai với TPHCM.

Đẩy nhanh 4 dự án giao thông kết nối Đồng Nai với TPHCM - Ảnh 1.

Cầu Bạch Đằng nối tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bình Dương cũ, TPHCM hiện nay

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) các dự án đường D21, đường D30, đường Phạm Văn Diêu và cầu Xóm Lá.

Đây là các dự án được tỉnh Đồng Nai và TPHCM thống nhất cần ưu tiên phối hợp triển khai trong giai đoạn 2026-2030 để kết nối giao thông 2 địa phương.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các địa phương có liên quan thực hiện những thủ tục điều chỉnh, cập nhật quy hoạch xây dựng có liên quan đến các dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương có dự án đi qua thực hiện những thủ tục liên quan đến việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và thu hồi đất thực hiện dự án. Sở Tài chính rà soát, cân đối, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn thực hiện dự án khi đủ điều kiện về hồ sơ và nguồn vốn.

Dự án cầu Xóm Lá và tuyến đường nối từ đường tỉnh 768 đến đường Vành đai 3 - TPHCM có tổng chiều dài khoảng 2,9 km; trong đó, chiều dài cầu Xóm Lá khoảng 400 m; đường nối đến đường tỉnh 768 khoảng 600 m và thực hiện mở rộng đường Phạm Văn Diêu có chiều dài khoảng 1,9 km, lộ giới 42 m.

Dự án đường D21 có chiều dài tuyến khoảng 3,2 km dự kiến được đầu tư xây dựng theo quy mô đường đô thị có 4-6 làn xe. Dự án đường D30 có chiều dài khoảng 1,8 km, dự kiến được đầu tư xây dựng theo quy mô đường đô thị có 4 làn xe.


