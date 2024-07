Rà soát tiền thuê đất tại dự án Sài Gòn Đại Ninh mà nhiều lãnh đạo địa phương "nhúng chàm"

Mới đây, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lãnh đạo tỉnh xem xét đưa siêu dự án Đại Ninh ra khỏi danh sách các công trình trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lý do Sở Tài chính đề xuất là vì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang điều tra, kiểm tra một số nội dung liên quan dự án này. Do vậy, điều kiện để thực hiện dự án trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là không khả thi.

Dự án này còn nhiều vi phạm cũng được nêu trong Kết luận Thanh tra số 929 của Thanh tra Chính phủ. Bộ Công an đã bắt ông Trần Đức Quận - cựu Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Hiệp - cựu Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Ánh - cựu Chánh Thanh tra tỉnh để điều tra những vi phạm liên quan.