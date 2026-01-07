HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Rà soát toàn diện cơ sở bảo trợ sau vụ học viên bị đánh tử vong

D.Thu

(NLĐO) - Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu địa phương kiểm tra, rà soát hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

img

Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Động thái này được đưa ra sau khi báo chí phản ánh vụ một học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh).

Theo Cục Bảo trợ xã hội, việc rà soát nhằm tăng cường công tác quản lý, chăm sóc và trợ giúp trẻ em cùng các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Cục yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở, đặc biệt là cơ sở ngoài công lập; bảo đảm các đơn vị hoạt động đúng nội dung được cấp phép và tuân thủ quy định pháp luật. Những cơ sở hoạt động sai phép phải bị đình chỉ theo thẩm quyền, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Đối với các cơ sở không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, Cục đề nghị rà soát, bàn giao về địa phương những trường hợp có địa chỉ rõ ràng; lập danh sách các đối tượng chưa xác định được nơi cư trú để xem xét đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Việc tiếp nhận, chăm sóc phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự hiện có.

Bên cạnh đó, các cơ sở trợ giúp xã hội được yêu cầu tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và các nhóm yếu thế; lắp đặt thiết bị theo dõi, giám sát tại các khu vực phù hợp phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cục Bảo trợ xã hội cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Sở Y tế và chính quyền cấp xã trong quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội. Các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện về Cục trước ngày 15-1-2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế xem xét, chỉ đạo.

img

Học viên Phạm Hải Nam bị đánh với nhiều vết thương trên người - Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Như tin Báo Người Lao Động đưa, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm, cùng 9 người khác có liên quan đến vụ việc học viên Phạm Hải Nam, 17 tuổi, bị đánh tử vong sau 2 ngày nhập học.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm hiện đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, xử lý các bị can và xem xét xử lý hành vi vi phạm của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học: Khởi tố Giám đốc trung tâm cùng 9 người liên quan

Vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học: Khởi tố Giám đốc trung tâm cùng 9 người liên quan

(NLĐO)- Công an đã khởi tố Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cùng 9 đối tượng liên quan trong vụ học viên bị đánh tử vong sau 2 ngày nhập học.

Bắt tạm giam phó phòng y tế cơ sở cai nghiện sau vụ 3 học viên tử vong

(NLĐO)- Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang quản lý 1.185 học viên, trong đó có 897 học viên cai nghiện bắt buộc, 55 học viên cai nghiện tự nguyện.

TP HCM: Tạm đình chỉ thêm một cơ sở bảo trợ trẻ em

(NLĐO) - Cơ sở bảo trợ trẻ em này không có bếp ăn riêng biệt; chưa có sự tách biệt chỗ ngủ của trẻ nam và nữ; khu vực tắm còn rải rác không tập trung và xuống cấp, có nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ...

