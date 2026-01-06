HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học: Khởi tố Giám đốc trung tâm cùng 9 người liên quan

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an đã khởi tố Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cùng 9 đối tượng liên quan trong vụ học viên bị đánh tử vong sau 2 ngày nhập học.

Sáng 6-1, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm, cùng 9 người khác có liên quan đến vụ việc học viên 17 tuổi tử vong.

Vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học: Khởi tố Giám đốc trung tâm cùng 9 người liên quan - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà

9 bị can gồm: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, bị can Nguyễn Xuân Khải bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng với đó, cơ quan công an đã ra lệnh tạm giam đối với Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn.

Với các bị can Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm hiện đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, xử lý các bị can và xem xét xử lý hành vi vi phạm của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật.

Liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở tương tự, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn. Sở đã đình chỉ hoạt động 2 cơ sở, gồm Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 và cơ sở 2, đồng thời tạm dừng hoạt động 4 trung tâm, gồm: Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm Công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm Công tác xã hội Hoa Nụ Cười, cơ sở 1 và Trung tâm Công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ. Lý do được nêu là các đơn vị thay đổi địa điểm hoạt động so với giấy phép nhưng chưa đề nghị điều chỉnh cấp phép theo quy định.

Hiện, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm quyền của người dân tham gia học tập, sinh hoạt tại các trung tâm công tác xã hội.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở Y tế làm rõ trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhân viên được phân công phụ trách, theo dõi hoạt động của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, trường hợp có biểu hiện thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý để xảy ra vụ việc ngày 23-12-2025 thì thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định.

Vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học: Khởi tố Giám đốc trung tâm cùng 9 người liên quan - Ảnh 2.

Vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân N.H.N.

UBND các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm công tác xã hội, kịp thời kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 23-12-2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh xảy ra vụ việc khiến một học viên tử vong. Nạn nhân là N.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), được gia đình đưa đến nhập học ngày 21-12-2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống. Theo thông tin ban đầu từ trung tâm, sáng 23-12-2025, trong quá trình sinh hoạt, lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên này xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, chiều cùng ngày gia đình đưa về nhà và sau đó tử vong.

tử vong Công an tỉnh Quảng Ninh học viên cố ý gây thương tích
