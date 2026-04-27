Thời sự

Ra suối tắm, hai cháu bé bị đuối nước thương tâm

Tr.Đức

(NLĐO)- Thông tin từ UBND xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 cháu bé ra suối tắm bị đuối nước thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 26-4, tại thôn Đường Hoa 2, xã Đường Hoa, hai cháu bé là Chíu Thanh Trúc (SN 2020) và Phùn Thị Thương (SN 2021), cùng trú tại xã Đường Hoa ra suối tắm và không may bị đuối nước.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã đưa các cháu đến Trạm Y tế xã Đường Hoa cấp cứu. Tuy nhiên, tại thời điểm tiếp nhận, bác sĩ xác định cả hai cháu đều đã tử vong ngoại viện do ngạt nước.

Ngay sau đó, Công an xã Đường Hoa phối hợp Trạm Y tế kiểm tra ban đầu, không phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực. Gia đình xác định nguyên nhân là tai nạn, không có dấu hiệu tội phạm và đề nghị không khám nghiệm tử thi.

Hiện, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo phòng, chống đuối nước, nhất là tại các khu vực sông, suối trên địa bàn.

Mới đầu hè, Thanh Hóa liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

(NLĐO)- Qua thống kê và theo ghi nhận thực tế cho thấy từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 8 vụ đuối nước khiến nhiều trẻ em tử vong

