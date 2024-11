Ra vào cảng Bình Dương: Cung đường ám ảnh

Cảng Bình Dương nằm trên Quốc lộ 1, sát chân cầu Đồng Nai, thuộc khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai và TP HCM. Cảng nằm sát Khu Công nghiệp Biên Hòa và rất gần các khu công nghiệp khác của Bình Dương và Đồng Nai. Xe vận chuyển hàng hóa và container từ cảng đi các nơi và ngược lại có thể lưu thông 24/24 giờ.

Nỗi ám ảnh của cánh tài xế

Từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng Tân Vạn (Đồng Nai) tới nút giao với đường ĐT 743A, chạy thêm khoảng vài trăm mét là tới xa lộ Hà Nội. Đây là đoạn đường mà cánh tài xế hay nói vui "đợi chờ là hạnh phúc", bởi vào các khung giờ cao điểm có khi phương tiện phải "chôn chân" hàng giờ mới thoát ra được.

Với kinh nghiệm thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này, anh H.T.P - chủ một doanh nghiệp vận tải ở tỉnh Bình Dương - phân tích đoạn đường này là nơi giao nhau giữa 3 địa phương TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai, mật độ phương tiện qua lại đông, trong khi xung quanh có nhiều kho bãi và cảng container nên nhiều khi tài xế phải nằm chờ trên xe hàng giờ mới vào cảng được. Đó là chưa kể những lúc hàng hóa đổ dồn về cảng nhiều, còn sà lan về không kịp để chuyển hàng đi cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ bên trong cảng kéo dài ra ngoài cảng.

Cảng Bình Dương ngày càng trở nên quá tải

Anh P. lấy ví dụ nếu như cảng Đồng Nai không nằm trên các cung đường huyết mạch thì cảng Bình Dương lại nằm ngay nút giao phức tạp. Đó là Quốc lộ 1 có 4 làn đường nhưng lúc xe container vào cảng bị ùn ứ nghiêm trọng có khi tràn ra Quốc lộ 1 từ 1-2 làn, dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là đoạn cầu Tân Vạn và kho TBS Tân Vạn.

Theo nhiều tài xế, tình trạng ùn ứ hay xảy ra vào ban đêm, có khi họ phải chờ đến sáng mới xử lý xong.

Về vấn đề này, thượng tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Dương, cho rằng do lượng container tập trung về cảng Bình Dương nhiều mà bên trong cảng không giải quyết kịp, gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài lan ra Quốc lộ 1 gây mất trật tự - an toàn giao thông trên tuyến và khu vực. Bên cạnh đó, mật độ phương tiện tham gia giao thông khu vực cửa ngõ hướng ra các tỉnh phía Bắc khá lớn trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được; nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông khi gặp các sự cố về giao thông như: lưu lượng phương tiện tăng đột biến vào các ngày cuối tuần, những dịp nghỉ lễ trong năm, ô tô chết máy, tai nạn giao thông... làm cho tình hình giao thông tại khu vực này luôn diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nên khi có sự cố tai nạn hoặc các sự cố khác trên tuyến cao tốc, nhằm phòng ngừa ùn tắc giao thông, tuyến cao tốc sẽ tạm đóng và phân luồng cho phương tiện di chuyển theo các hướng khác, như vậy áp lực giao thông sẽ dồn vào Quốc lộ 1 làm cho tình hình giao thông trên tuyến này càng thêm phức tạp.

Cùng nhau tìm cách giải quyết

Thời gian qua, tình hình trật tự - an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế, không đáp ứng kịp sự gia tăng của lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông... dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ TP HCM, nhất là khu vực cảng Bình Dương.

Anh P. cho rằng cảng Bình Dương phải có giải pháp như làm thủ tục nhanh, mở rộng khuôn viên bên trong cho phương tiện vào nhận hàng trước rồi làm thủ tục sau, giải pháp quan trọng nhất là xử lý đầu vào của cảng.

Để chủ động bảo đảm trật tự - an toàn giao thông, ngăn ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Bình Dương, Cảnh sát giao thông 2 địa phương Bình Dương và TP HCM đã xác định phương châm xử lý là "Phân luồng - cấm đường", không cho phương tiện vào khu vực.

Theo thượng tá Trần Phương Toàn, phương án xử lý là khi phát hiện hoặc nhận được tin báo có xảy ra ùn tắc giao thông, trực ban đơn vị phải báo cáo ngay, tuần tra kiểm soát đến hiện trường để nắm tình hình cụ thể. Sau đó, tổ công tác báo cáo nguyên nhân gây ùn tắc về cho trực ban, đồng thời thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông. Khi xác định được nguyên nhân gây ùn tắc giao thông phải kịp thời thông báo cho các đơn vị có liên quan.

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (TP HCM) chủ động điều động, phân công cán bộ, chiến sĩ tại các giao lộ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội nhằm điều tiết giao thông, không để các phương tiện xung đột, gây ùn tắc tại các giao lộ. Do đặc thù khu vực Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Xiển, khu vực cảng Bình Dương là tuyến đường độc đạo, ít có lộ trình thay thế nên khi xảy ra ùn tắc giao thông thì chỉ có thể phân luồng cho xe container di chuyển thành 1-2 làn xe, để các phương tiện không phải là đối tượng ra vào cảng Bình Dương lưu thông trên làn đường còn lại.