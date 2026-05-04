HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Rác thải bủa vây nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Ngoài việc hình thành các bãi rác tự phát, một số điểm còn phát sinh tình trạng đốt rác gây ô nhiễm môi trường

Thời gian gần đây, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng, tình trạng vứt rác bừa bãi diễn ra phổ biến, hình thành các bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Theo ghi nhận, tại đường Lê Văn Miến, khu vực chợ chiều Trần Đình Tri (phường Liên Chiểu), một bãi rác tự phát quy mô lớn nằm ngay ven đường đã tồn tại gần một tháng nay.

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Rác thải sinh hoạt bị đổ dồn thành đống, bốc mùi hôi nồng nặc, thu hút ruồi nhặng. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh trên mạng xã hội, tình trạng này vẫn chưa được đơn vị chức năng xử lý.

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 3.

Không chỉ có bãi rác tự phát mà khắp vỉa hè đường Lê Văn Miến cũng đầy rác

Rác thải bủa vây nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng

Dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành qua các phường Liên Chiểu và Hòa Khánh, nhiều đoạn đường vắng trở thành điểm tập kết rác trái phép. Không chỉ dừng lại ở việc đổ trộm, một số trường hợp còn đốt rác ngay trên vỉa hè, làm phát tán khói bụi, gây ô nhiễm không khí.

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 4.

Tập kết và đốt rác ngay tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành giao Đặng Huy Trứ (phường Hoà Khánh)

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 5.

Tại khu đất trống gần nút giao Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh), rác thải bị chất thành đống lớn, xen lẫn là các khu vực đã bị đốt cháy. Thành phần rác chủ yếu là bao nilon, ly nhựa, ống hút từ các hàng quán nước giải khát, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm kéo dài.

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 6.

Trên đường Lý Thái Tông, đoạn qua Nhà máy xử lý nước thải, rác thải chất đầy vỉa hè gây cảnh nhếch nhác

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 7.

Ngay sát mép đường Nam Trân là một đống rác lớn đã bị đốt cháy, để lại tro than đen kịt, lẫn với nhiều vật dụng như nhựa, vải và rác sinh hoạt chưa cháy hết

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 8.

Cũng trên tuyến đường Nam Trân, ngay cạnh hồ Bồ Đề trở thành điểm tập kết rác

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 9.

Trên tuyến Nam Cao nối dài, tổ 146 (phường Hòa Khánh), một bãi rác tự phát khác cũng xuất hiện trong nhiều ngày qua

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 10.

Người dân cho biết do không có đơn vị thu gom, nhiều hộ đã mang rác đến đổ tại đây, lâu dần hình thành điểm tập kết tự phát. Tình trạng rác thải tồn đọng gây mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 11.

Bà Huỳnh Thị Kim Anh, một hộ dân sống trên đường Nam Cao, cho biết bãi rác gây tác động trực tiếp đến việc kinh doanh của gia đình. "Khách đến thấy rác bẩn, mùi hôi nên bỏ đi, ảnh hưởng lớn đến thu nhập" - bà Anh nói.

Rác thải tự phát Đà Nẵng bủa vây các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 12.

Tương tự, tại khu vực cuối đường Lê Trọng Tấn (phường Hòa Khánh), rác thải cũng bị đổ tràn lan, chiếm dụng vỉa hè và lan ra lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị

 

Tin liên quan

Đổ rác bừa bãi

Đổ rác bừa bãi

Một số người đổ rác bừa bãi, gây ô nhiễm và ảnh hưởng mỹ quan đô thị

Phát hiện qua camera, 2 người vứt rác bị phạt mỗi người 1,5 triệu đồng

(NLĐO) - Phát hiện qua camera an ninh, 2 trường hợp vứt rác sai quy định tại xã Bình Chánh bị xử phạt, buộc khắc phục hậu quả

CLIP: Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi kiểm tra các khu xử lý, chôn lấp rác thải

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết địa phương này đang từng bước chuyển sang mô hình xử lý rác hiện đại, giảm dần tỉ lệ chôn lấp.

Đà Nẵng rác thải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo