Thời sự

Rạch Xuyên Tâm chậm tiến độ vì 50 hộ chưa chịu di dời

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM đốc thúc tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm, gỡ vướng mặt bằng để rút ngắn thời gian thi công, đẩy nhanh giải ngân hơn 17.000 tỉ đồng.

Sáng 8-8, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác thị sát hiện trường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và làm việc với các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

Rạch Xuyên Tâm chậm tiến độ vì 50 hộ chưa chịu di dời- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra thực địa dự án rạch Xuyên Tâm

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, báo cáo về tình hình triển khai dự án. Theo đó, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 17.229 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP. Dự án đi qua địa bàn quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp cũ, với tổng chiều dài tuyến rạch hơn 8,8 km, bao gồm tuyến chính và ba tuyến nhánh. Thời gian thực hiện kéo dài từ năm 2023 đến 2028.

Gói thầu XL-03, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật dài 1,4 km – đã được khởi công từ ngày 21-5-2025 và dự kiến hoàn thành sau 550 ngày. Giá trị xây dựng của gói thầu hơn 539 tỉ đồng. Theo ông Dũng, hiện có 6 mũi thi công đang triển khai trên hiện trường. Các đơn vị đã hoàn thành khoan cọc thử, xác định đạt cường độ, đang tiến hành khoan đại trà. Khối lượng thi công trong giai đoạn đầu chủ yếu là dọn dẹp mặt bằng, thí nghiệm kỹ thuật nên chưa giải ngân được nhiều.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra thực địa dự án rạch Xuyên Tâm - CLIP: NGỌC QUÝ

Tuy nhiên, tiến độ gói thầu vẫn gặp một số khó khăn do vướng mặt bằng. Tại phường An Nhơn còn khoảng 30/138 hộ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có nhiều hộ nằm ở đầu tuyến khiến thiết bị khó tiếp cận. Đơn vị thi công buộc phải làm đường công vụ băng kênh để triển khai, dù đây là hạng mục phát sinh ngoài dự kiến. Tại phường Bình Lợi Trung, còn khoảng 20 hộ thuộc Công ty Tân Thuận chưa bàn giao mặt bằng. TP đã nhiều lần làm việc với công ty này để thống nhất phương án bồi thường.

Nếu mặt bằng được bàn giao đầy đủ, nhà thầu có thể rút ngắn thời gian thi công so với kế hoạch. Riêng hai gói thầu lớn còn lại là XL-01 và XL-02 nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh cũ với quy mô giải tỏa rất lớn, khoảng 2.000 căn nhà. Dù đã có hơn 1.300 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, chủ đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng nào.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn giám sát, thiết kế và chính quyền địa phương để sớm hoàn thiện mặt bằng, đảm bảo tiến độ. Ông Bùi Xuân Cường chỉ đạo các phường thuộc phạm vi dự án, các ban bồi thường, cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình, báo cáo khó khăn, vướng mắc để TP tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể trong tuần sau.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường thị sát rạch Xuyên Tâm:

Rạch Xuyên Tâm chậm tiến độ vì 50 hộ chưa chịu di dời- Ảnh 3.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 17.229 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP

Rạch Xuyên Tâm chậm tiến độ vì 50 hộ chưa chịu di dời- Ảnh 4.

Dự án đi qua địa bàn quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp cũ, với tổng chiều dài tuyến rạch hơn 8,8 km

Rạch Xuyên Tâm chậm tiến độ vì 50 hộ chưa chịu di dời- Ảnh 5.

Dự án gồm tuyến chính và 3 tuyến nhánh

Rạch Xuyên Tâm chậm tiến độ vì 50 hộ chưa chịu di dời- Ảnh 6.

Gói thầu XL-03 – đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật dài 1,4 km – đã được khởi công từ ngày 21-5-2025 và dự kiến hoàn thành sau 550 ngày

Rạch Xuyên Tâm chậm tiến độ vì 50 hộ chưa chịu di dời- Ảnh 7.

Hiện có 6 mũi thi công đang triển khai trên hiện trường

Rạch Xuyên Tâm chậm tiến độ vì 50 hộ chưa chịu di dời- Ảnh 8.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn giám sát, thiết kế và chính quyền địa phương để sớm hoàn thiện mặt bằng, đảm bảo tiến độ

Rạch Xuyên Tâm chậm tiến độ vì 50 hộ chưa chịu di dời- Ảnh 9.

Ông Bùi Xuân Cường chỉ đạo các phường thuộc phạm vi dự án, các ban bồi thường, cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình, báo cáo khó khăn, vướng mắc để TP tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể trong tuần sau

 

rạch Xuyên Tâm TP HCM Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường bồi thường giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM
