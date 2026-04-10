Thời sự

Rắn hổ mang chúa dài 2,6 m bò vào nhà dân

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một con rắn hổ mang chúa dài 2,6 m, nặng 2,6 kg, bất ngờ bò vào nhà dân.

Ngày 10-4, Công an xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Quỳ Châu và Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu tổ chức thả con rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên.

Rắn hổ mang chúa dài 2,6 m bò vào nhà dân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng sau đó đã thả con rắn hổ mang chúa về rừng tự nhiên. Ảnh: Châu Bình

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 8-4, ông Vi Văn Trung (trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình) phát hiện con rắn lớn bò vào khu vực nhà ở. Ông Trung sau đó đã vây bắt, nhốt con rắn lớn này vào lồng sắt.

Xác định đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Trung chủ động liên hệ với Công an xã và lực lượng kiểm lâm để trình báo, đồng thời tự nguyện giao nộp theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể này là rắn hổ mang chúa, nặng 2,6 kg, dài khoảng 2,6 m, tình trạng sức khỏe tốt, phản xạ nhanh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, theo dõi sức khỏe, lực lượng chức năng đã thả con rắn về khu vực rừng tự nhiên.

Được biết, rắn hổ mang chúa thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm các hành vi khai thác, buôn bán, sử dụng vì mục đích thương mại.

Rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư

(NLĐO) - Một con rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện ở vườn nhà dân, trong khu dân cư đông đúc.

