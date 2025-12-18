Rạng sáng, dùng xe tải lén chở rác đi đổ thì bị công an phát hiện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Rạng sáng, dùng xe tải lén chở rác đi đổ thì bị công an phát hiện

Ngọc Giang

(NLĐO)- Dùng xe tải nhỏ chở theo rác, một người đàn ông đã dừng ngay trên vỉa hè, ngang nhiên đổ rác ra đường lúc rạng sáng bị lực lượng chức năng phát hiện

Ngày 18-12, UBND phường Phước Thắng (TP HCM) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.H.H. (SN 1980) về hành vi đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng vệ sinh môi trường đô thị.

Trước đó, khoảng 4 giờ 25 phút ngày 17-12, trong lúc tuần tra trên địa bàn, Công an phường Phước Thắng phát hiện ông H. điều khiển xe tải nhẹ chở theo nhiều thùng xốp, dừng tại khu vực đường Cầu Cháy rồi đổ rác trực tiếp xuống vỉa hè, lòng đường.

CLIP trích từ camera an ninh ghi lại toàn bộ vụ việc

Lực lượng chức năng đã mời người vi phạm về trụ sở làm việc, đồng thời trích xuất camera an ninh tại khu vực để ghi nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ hồ sơ và hình ảnh thu thập được, phường Phước Thắng đã lập biên bản đối với hành vi vận chuyển, đổ chất thải rắn sinh hoạt (khối lượng dưới 1.000 kg) trái quy định về bảo vệ môi trường. Hiện UBND phường Phước Thắng đang hoàn tất hồ sơ, dự thảo quyết định xử phạt theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo địa phương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát bằng camera nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi, góp phần giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tin liên quan

Đổ rác ngay biển cấm

Đổ rác ngay biển cấm

Cơ quan chức năng đã gắn biển cấm nhưng rác thải vẫn cứ được đổ bừa bãi

Đầu cầu thành nơi đổ rác

Khu vực đầu cầu Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh, TP HCM gần đây trở thành điểm đổ rác bừa bãi,

Mâu thuẫn khi đổ rác, người đàn ông dùng gậy bóng chày đánh nữ hàng xóm nhập viện

(NLĐO)- Do mâu thẫn trong khi đổ rác, ông N.N.H. (62 tuổi) đã dùng gậy bóng chày đánh vào đầu bà N.T.H. (64 tuổi) khiến người phụ nữ hành xóm phải nhập viện

lực lượng chức năng camera an ninh vi phạm hành chính đổ rác Phước Thắng mang xe tải đi đổ rác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo