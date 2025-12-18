Rạng sáng, dùng xe tải lén chở rác đi đổ thì bị công an phát hiện

Ngày 18-12, UBND phường Phước Thắng (TP HCM) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.H.H. (SN 1980) về hành vi đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng vệ sinh môi trường đô thị.

Trước đó, khoảng 4 giờ 25 phút ngày 17-12, trong lúc tuần tra trên địa bàn, Công an phường Phước Thắng phát hiện ông H. điều khiển xe tải nhẹ chở theo nhiều thùng xốp, dừng tại khu vực đường Cầu Cháy rồi đổ rác trực tiếp xuống vỉa hè, lòng đường.

CLIP trích từ camera an ninh ghi lại toàn bộ vụ việc

Lực lượng chức năng đã mời người vi phạm về trụ sở làm việc, đồng thời trích xuất camera an ninh tại khu vực để ghi nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ hồ sơ và hình ảnh thu thập được, phường Phước Thắng đã lập biên bản đối với hành vi vận chuyển, đổ chất thải rắn sinh hoạt (khối lượng dưới 1.000 kg) trái quy định về bảo vệ môi trường. Hiện UBND phường Phước Thắng đang hoàn tất hồ sơ, dự thảo quyết định xử phạt theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo địa phương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát bằng camera nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi, góp phần giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn.