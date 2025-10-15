Rao bán thận trên mạng, 2 thanh niên ở Gia Lai bị lừa sang Campuchia làm việc

Ngày 15-10, Công an phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai đã làm việc với hai thanh niên vừa trốn thoát khỏi Campuchia sau khi bị lừa sang đó làm việc là Đào N. (SN 2000) và Nguyễn T. (SN 2005, cùng trú tại phường Bồng Sơn).

Đào N. trình báo tại cơ quan công an

Theo trình báo, đầu năm 2025, Đào N. đang thất nghiệp tại TP HCM thì lên mạng xã hội Facebook tìm việc.

N. được một tài khoản tên "Trần Hảo Háng" giới thiệu sang Campuchia làm việc với mức lương từ 15-20 triệu đồng/tháng, công việc nhẹ nhàng như soạn thảo văn bản, chăm sóc khách hàng trực tuyến.

Tin lời, N. được hướng dẫn đi từ bến xe An Sương (TP HCM) đến Tây Ninh để sang Campuchia.

Trong khi đó, Nguyễn T. vì cần tiền tiêu xài nên đăng tin rao bán một quả thận trên mạng. Ngay sau đó, T. được một đối tượng dụ dỗ rằng nếu sang Thái Lan bán sẽ được giá cao, đồng thời có thể ở lại làm việc lương cao. Tuy nhiên, thay vì được đưa sang Thái Lan, T. lại bị đưa sang Campuchia.

Khi đến nơi, cả hai bị tịch thu giấy tờ tùy thân và điện thoại, bị quản lý chặt chẽ và ép buộc tham gia vận hành các tài khoản ảo để lừa đảo, dụ dỗ người khác chơi cờ bạc trực tuyến. Nếu không làm theo yêu cầu, họ bị đánh đập, hành hạ tinh thần, thậm chí đe dọa tính mạng.

Để được trở về Việt Nam, các đối tượng buộc N. và T. gọi điện về gia đình yêu cầu chuyển tiền chuộc từ 400-500 triệu đồng/người. Lợi dụng sơ hở của nhóm canh giữ, hai thanh niên đã trốn thoát và trở về Việt Nam an toàn, sau đó trình báo cơ quan chức năng.