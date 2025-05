Rào cản với doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Một chuyên gia trong ngành cho rằng gạo không phải là hàng hóa thông thường mà là mặt hàng gánh trách nhiệm bảo đảm an ninh lương thực. Thực tế, DN Việt Nam đã 2 lần bị cấm xuất khẩu gạo vì lý do này, ảnh hưởng nhiều đến các DN xuất khẩu nếu xét theo quan điểm kinh tế thị trường, tự do kinh doanh.

Hiện tại, ngành gạo chưa cho phép DN nước ngoài tham gia. Do đó, hình thức cho thuê kho, xuất khẩu ủy thác dễ dẫn đến tình trạng nước ngoài "núp bóng", gây khó khăn cho việc bảo đảm an ninh lương thực.